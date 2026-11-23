La portavoz de EAJ-PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, y el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, antes del debate electoral organizado por RTVE de cara a las elecciones generales del 29N, a 23 de noviembre de 2026, en Pozuelo de Ala - Eduardo Parra - Europa Press

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Bildu al Congreso, Oskar Matute, ha rechazado de forma tajante las agresiones en Hernani contra el PP guipuzcoano y ha animado a los 'populares' a ir más a Euskadi a hacer campaña para que quede en evidencia su "desconexión" con ese pueblo. Enseguida, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha preguntado a Matute si irán sus "cachorros" al acto que tiene programado este martes en esa comunidad.

Matute y Muñoz se han enzarzado en el debate a ocho que ha tenido lugar en TVE después de que el diputado abertzale haya comenzado su turno en el apartado de pactos para mostrarse "harto" de que se utilice continuamente "el fantasma de ETA" para "tapar carencias propias".

Matute ha reiterado, como ya lo ha hecho distintos diputados de Bildu durante la legislatura, su "solidaridad" con las víctimas de la extinta banda terrorista y ha dicho entender su "dolor", al tiempo que ha pedido "verdad, justicia y reparación". Es más, ha apuntado que Bildu hará por que "nunca más vuelva a suceder nada por el estilo".

Tras lamentar lo "triste" que es "tener siempre a ETA en la boca", Matute ha querido dejar claro que Bildu también condena los incidentes en Hernani y ha llamado al PP a acudir más a Euskadi porque su discurso, ha dicho, no hace más que alimentar los votos hacia la formación abertzale.

Estas palabras han soliviantado a la portavoz del PP, que ha saltado preguntando a Matute si "mandará" a sus "cachorros" al acto que tiene previsto para este martes. "Yo no tengo cachorros", ha replicado el representante de Bildu, quien ha remarcado que en Bildu no tratan de forma "tan despectiva" a las personas. "Las ideas las combato, pero a las personas las respeto", ha zanjado.

EL PNV, NADA CON VOX: "PALABRA DE VASCA"

También ha tomado la palabra en este punto la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, para condenar lo sucedido en Hernani recientemente y los hechos que puedan ocurrir en el futuro pero, sobre todo, para recalcar que el único partido que ha impedido que Vox entre en el Gobierno ha sido el PNV, al apoyar la candidatura de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura.

En este punto, ha recordado unas palabras de su antecesor y ahora presidente del PNV, Aitor Esteban, quien dijo entonces que los nacionalistas vascos no iban a tener "nada que ver" con un Gobierno "en el que Vox sea necesario" para hacerlas suyas. "Con Vox, nada. Palabra de vasca", ha sentenciado.

En la misma línea se ha expresado Bildu minutos antes, cuando Matute ha asegurado que su partido hará "lo posible" para que "la derecha extrema y la extrema derecha" no gobierne con el PP y sean "residuales en Euskal Herria".