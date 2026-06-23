Bildu dice que la legislatura "debe continuar" pese a la sentencia de Ábalos, pero pide medidas de regeneración

Archivo - La portavoz de Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua, a su llegada a la Junta de Portavoces - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sostiene que la legislatura "debe continuar" pese a que el exministro José Luis Ábalos haya sido condenado a 24 años de cárcel por corrupción cuando formaba arte del Gobierno, en el 'caso mascarillas'. Eso sí, pide al presidente Pedro Sánchez medidas de regeneración democrática, que es "algo pendiente".

Así ha respondido a los periodistas al ser preguntada si, tras la condena por corrupción contra quien era 'número tres' del PSOE, sigue pensando que la línea roja de la izquierda abertzale es que se pruebe judicialmente que ha habido financiación irregular del PSOE.

En los pasillos del Congreso, Aizpurua ha defendido que para acabar con la corrupción "hay que tomar medidas" con el fin de que haya garantías de no repetición de estas prácticas, pero ha insistido en que la legislatura debe seguir para continuar avanzando en materia de plurinacionalidad, de derechos sociales y también en propuestas de regeneración democrática.

Por último, no ha querido pasar por alto la sentencia del Supremo que se conoció este lunes y que condenó al empresario Víctor Aldama a sólo cuatro años y medio de prisión por colaborar con la Justicia, para subrayar que le parece "atroz" el mensaje que lanza la judicatura: "Si te rodeas bien o acusas bien, aparte de que te salga gratis, te llevas el botín".