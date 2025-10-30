Bildu sospecha que a Cerdán le investigan por haber sido su interlocutor y subraya que no hay "nada concreto contra él"

Archivo - (I-D) El exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reciben a la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador de Bildu Gorka Elejabarrieta ha asegurado este jueves ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la cárcel desde el pasado mes de julio, "le están haciendo todo lo que le están haciendo" porque fue interlocutor, entre otros partidos de la coalición abertzale, y ha destacado que, de momento, no existe "nada concreto contra él".

Lo ha dicho durante su intervención en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', un órgano que ha enmarcado en la "operación a gran escala" que, según Bildu, ha puesto en marcha el "Estado profundo" en connivencia con el PP y Vox para echar a Sánchez del Gobierno "a cualquier precio".

Elejabarrieta considera que la trama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor y la investigación a Cerdán "son casos diferentes".

ACLARAR TODAS LAS DUDAS

"Es verdad que un caso de este tipo requiere de unos niveles de prudencia máximos y que es necesario aclarar todas las dudas existentes. Pero también es verdad, pensamos, que en todos estos meses no hemos visto todavía nada concreto contra él", ha dicho, sobre Cerdán.

Por eso y por su propia experiencia política en Bildu sostienen que "es posible que a Santos Cerdán le estén haciendo lo que le están haciendo por la relación en calidad de interlocutor que ha tenido, entre otros, con EH Bildu". "El tiempo pondrá cada cosa en su sitio", ha agregado Elejabarrieta.

MANOS LIMPIAS Y LA FUNDACIÓN FRANCO

Sánchez le ha contestado que puede compartir algunas de las cosas que ha dicho, pero no se ha referido a Ábalos, Koldo ni Cerdán. Sí ha comentado que en democracia es "de perogrullo" que la oposición quiera que haya un cambio de gobierno pero que lo que no es "de recibo" es que se utilice "la máquina del fango como se está utilizando".

Esto le ha dado pie para denunciar la actuación de organizaciones como Manos Limpias y recordar que ese pseudosindicato se querelló contra la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana y que uno de sus "grandes dirigentes" fue condecorado con la condición de 'caballero' por la Fundación Francisco Franco "por sus servicios durante la dictadura franquista". "Esa es la gente con la que se relaciona y que utilizan el PP y Vox como ariete de esa máquina del fango", ha apostillado.