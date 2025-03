BNG pedirá a Sánchez que se desmarque de Europa mientras que CC exigirá saber cómo se financiará el aumento en defensa

Néstor Rego pide que se vote el incremento del gasto militar y Valido coincide en que para Sánchez "es importante el aval del Congreso"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha señalado que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de este jueves, que se desmarque de la Unión Europea en materia de gasto militar, mientras que Coalición Canaria (CC) ha detallado que le exigirá conocer cómo plantea financiar el aumento del gasto en defensa.

Así se han expresado en sendas entrevistas en 'RNE', recogidas por Europa Press, los portavoces en el Congreso de BNG Y CC, Néstor Rego y Cristina Valido, respectivamente, a expensas de la reunión que mantiene hoy Sánchez con los partidos con representación en la Cámara Baja --todos excepto Vox-- para informarles sobre las novedades de la guerra de Ucrania y el aumento del gasto en seguridad y defensa.

"Mayor gasto militar no implica necesariamente más seguridad, sino todo lo contrario, más inestabilidad. Por lo tanto, esto es lo que vamos a trasladar al presidente, con la petición de que se desmarque de esa posición fijada por la Unión Europea, que en el fondo es ceder a los deseos de Trump", ha declarado Rego.

En este sentido, ha asegurado que también va a pedir al líder del Ejecutivo que "no sólo se debata" esta cuestión en el Congreso sino que "se vote", puesto que "no sería ni lógico ni democrático" que una decisión que supone "un riesgo de escalada bélica" no se someta a votación en la Cámara Baja.

Con ello, el portavoz de la formación soberanista gallega ha reiterado que la posición de su partido es "muy clara", alegando que un aumento del gasto militar sólo implica "polarización" y "confrontación", y que, por ende, "hay que proceder a una desescalada y a un desarmamento" mediante "el diálogo y la negociación".

"ES IMPORTANTE PARA SÁNCHEZ TENER EL AVAL DEL CONGRESO"

Por su parte, Valido ha trasladado que es "muy importante" saber "cuánto, cómo y de donde" sale el dinero para el incremento del gasto en defensa y "en cuánto tiempo" va a financiarse, así como conocer "qué impacto va a tener" en la economía: "Necesitamos primero la información para poder tomar una decisión y después saber en qué se traduce eso".

"Nosotros tenemos muchos temas en el aire y necesitamos saber si esto impacta y qué va a pasar. Es muy importante saber cuánto dinero y en cuánto tiempo, porque esto también es importante para el impacto que tengan las cuentas públicas. Hay una información que no tenemos y que es fundamental", ha explicado.

Preguntada también por si cree que el aumento del gasto militar debe ser debatido y votado en la Cámara Baja, Valido ha remarcado que "es importante para Sánchez tener el aval del Congreso" aunque "no tenga los votos de grupos que le han apoyado la investidura" porque, en su opinión, "le refuerza y le legitima".

"Creo que es importante para el presidente, y para el Congreso también, porque es que al final lo que estamos haciendo es dejar al Congreso como una cámara entretenida en proyectos de ley que prosperan luego o no prosperan, pero donde los debates importantes no se llevan a aprobación", ha esgrimido.

DUDAS SOBRE SI MAYOR GASTO AFECTARÁ A LAS POLÍTICAS SOCIALES

Asimismo, Rego ha afirmado que el aumento en defensa va a suponer recortes sociales u otras salidas "negativas" como aumentar la deuda o los impuestos: "No es verdad esto que dice Pedro Sánchez de que no va a afectar al escudo social o a las políticas sociales, si no afecta a eso, afectará a las inversiones, que también son política social".

En referencia a esto, Valido espera que el líder del Ejecutivo le convenza en la reunión de hoy de que el incremento del gasto militar no va a incidir en políticas sociales, y ha defendido que CC sí está de acuerdo en que la Unión Europea sea "autónoma" en defensa y "no dependa de los caprichos de nadie".

"Lo que sí queremos para posicionarnos es conocer con certeza si esto va a tener impacto en los servicios públicos. El señor Sánchez dice que no, yo espero que hoy me lo aclare más para que mi partido tome una posición definitiva, pero desde luego, en este momento, nosotros no estamos en el no", ha concluido la diputada canaria.