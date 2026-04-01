El BOE publica la concesión de la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López

Archivo - El líder opositor venezolano Leopoldo López durante el debate ‘Venezuela: ¿Y ahora qué?’, en la Universidad Camilo José Cela, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Madrid Foro Empresarial. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la concesión de la nacionalidad española por la vía exprés al opositor venezolano Leopoldo López, tal y como se aprobó en la última reunión ordinaria del Consejo de Ministros.

La concesión de la nacionalidad llega, según el BOE, "a propuesta" del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y teniendo en cuenta "las circunstancias excepcionales que concurren" en Leopoldo López.

"Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil", explica el texto.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la propuesta de conceder la nacionalidad española por vía exprés al opositor venezolano y lo ha justificado por la imposibilidad de éste de tener documentación.

Albares explicó que se ha utilizado esta vía de concederle la carta de naturaleza dado que por la "situación tan especial" en la que se encuentra el opositor venezolano "era imposible producir" los documentos que necesita. En referencia, aunque sin citarlo, a que carece de pasaporte y se abrió un proceso en Venezuela para retirarle la nacionalidad.

"Por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civil español y se puede utilizar con total normalidad", ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores, quien también ha aprovechado para recordar que el Gobierno admitió que Leopoldo López estuviera año y medio "refugiado y protegido" en la embajada española.

López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio. A finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía exprés tras intentarlo por la ordinaria.