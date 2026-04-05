Bolaños acude al Congreso para hablar del cumplimiento del Plan Normativo del Gobierno y las leyes pendientes

Archivo - El ministro de la Presidencia Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece en la Comisión Constitucional, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está convocado el próximo miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso para informar de una quincena de asuntos, la mayoría a instancias de la oposición, aunque en el orden del día se incluye también su comparecencia a petición propia para rendir cuentas sobre el cumplimiento del Plan Normativo del Gobierno correspondiente a 2025 y de su trabajo en la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.

Precisamente una de las peticiones del PP versa sobre el "fracaso" del Gobierno en la ejecución del Plan Normativo de 2024. Los 'populares' quieren exigir al ministro que detalle qué medidas piensa adoptar para "garantizar una planificación normativa más rigurosa en el futuro".

El PP también aprovechará para recriminarle la "declarada intención" del Gobierno y, singularmente del presidente Pedro Sánchez, de "gobernar sin el Parlamento" y le pedirá cuentas sobre los "matices" a los que aluden desde Moncloa para "justificar el incumplimiento de los mandatos explícitos contenidos en la Constitución española", como la presentación de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo, que acusan al Gobierno de "ocultar" informes relativos a España del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, aspiran a que Bolaños exponga por qué el Gobierno se resiste a cumplir todas las recomendaciones de este órgano.

LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

Otra de las cuestiones sobre las que debería hablar Bolaños son las razones que hace más de un año llevaron al Gobierno reestructurar la organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para, entre otras cosas, ascender rango al presidente de la institución, el sociólogo socialista José Félix Tezanos.

El PP también solicitó en su momento la comparecencia del ministro por las "discrepancias" entre su ministerio y el de Defensa a cuenta del proyecto de ley de Información Clasificada, un texto que está bloqueado en el Congreso, y sobre la decisión de rescindir el contrato con Israel para la compra de munición.

Las otras dos solicitudes de comparecencia del PP que se sustanciarán el miércoles tienen que ver con la supuesta "utilización del Ministerio Fiscal como instrumento de presión contra adversarios políticos" y en favor de investigados de la familia de Sánchez, el PSOE o el Gobierno y con presuntas "presiones del Gobierno al Tribunal Constitucional" para que enmiende la decisión del Tribunal Supremo, que sentenció que la ley de amnistía no es aplicable a los delitos de malversación y, por tanto, no puede ser invocada por el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

VALLE DE CUELGAMUROS Y FINANCIACIÓN CATALANA

De su lado, Vox reclama la presencia del ministro de Presidencia y Justicia para que desvele el contenido de las reuniones mantenidas entre representantes del Gobierno español y autoridades eclesiásticas correspondientes, y en su caso los interlocutores del Estado de la Ciudad del Vaticano, en las que se haya tratado cualquier tipo de cambio que afecte al recinto del conjunto monumental del Valle de Cuelgamuros, antiguo del Valle de los Caídos.

Los de Santiago Abascal también quieren interrogar a Bolaños sobre el acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña con relación al nuevo sistema de financiación autonómica y sobre las consecuencias que tuvo para su departamento ministerial el apagón que afectó a toda la Península Ibérica hace casi un año.

El orden del día de la comisión Constitucional se completa con una petición del Grupo Mixto para que el ministro responsable de Relaciones con las Cortes responda por qué Gobierno "incumple la legislación a la hora de remitir las solicitudes de información" que realizan tanto diputados como senadores.