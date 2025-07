Bolaños acusa al PP de hacer una "montaña de porquería" al hablar de "prostíbulos" de la familia de Sánchez

Considera que este asunto no se puede comparar con los del entorno de Ayuso, que implican "mordidas" en contratos públicos

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de convertir la política en "una montaña de porquería" al querer relacionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "prostíbulos" presuntamente propiedad de la familia de su mujer.

Para el ministro es una "bajeza" hablar de "asuntos familiares" de personas incluso "fallecidas" en referencia al suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez, y dice que no va a entrar en ese asunto y cada vez que le pregunten hablará de cosas que a su juicio interesan a los españoles como las becas o las pensiones.

A su juicio, el PP se ha "sumergido en las cloacas" y no se puede comparar este asunto, de carácter "familiar" o "personal", según ha indicado, con los que afectan al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el propio Ejecutivo Central le ha echado en cara en varias ocasiones.

Para Bolaños ambos temas no se pueden equiparar porque este último se refiere al cobro de "supuestas mordidas" en la contratación pública. "Hay una oposición que quiere que la política en España sea una montaña de porquería en la que todos estemos, y yo me niego, ahí no voy a estar", ha indicado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

SÁNCHEZ SALIÓ "REFORZADO" Y EL PP QUIERE HABLAR "DE LUPANARES"

De este modo se refiere a las acusacions del PP contra Sánchez, al que atribuye haberse beneficiado de los negocios de "saunas-prostíbulos" de la familia de su mujer. En el pleno del Congreso del miércoles, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

Bolaños considera que Sánchez salió reforzado de ese debate en la Cámara Baja mientras Feijóo quedó "embarrado hasta las cejas". "Por eso el Partido Popular ahora quiere que hablemos de lupanares", ha lanzado, insistiendo en que en lugar de eso, replicará con becas, pensiones, economía y cohesión territorial. "Vamos a hablar de lo que interesa a las personas y la porquería para el Partido Popular, que se revuelquen en ella", ha apostillado.

El ministro "desea" que el verano calme los ánimos aunque lo pone en duda viendo los últimos acontecimientos y "la montaña de porquería" en la que la oposición quiere que se convierta la política nacional, ha señalado.

TRAICIONADOS POR CERDÁN Y ÁBALOS

Por otro lado, sobre el caso de los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último en prisión preventiva por el presunto cobro de mordidas en contratos de obra pública, dice que son "los primeros traicionados" porque eran sus "compañeros".

Rechaza por tanto que se atribuya al resto del Gobierno y del partido esos comportamientos "absolutamente reprochables" y "machistas", por los audios en los que algunos miembros de la presunta trama hablan de intercambiarse mujeres.

Ante estos comportamientos ve "normal" que haya ciudadanos que piensen que "dentro del Gobierno" ha habido personas que no merecían la confianza. No obstante señala que el presidente ha sido "el primero en pedir perdón" y admitir que confió en gente "en quien no debía haber confiado".

HAY UNA MAYORÍA "PLURAL"

Finalmente, al ser interrogado sobre si considera que el Gobierno sigue contando con una mayoría en el Congreso de los Diputados --toda vez que Podemos se ha salido del bloque de investidura y Junts rechaza abiertamente alguna de las iniciativas del Ejecutivo-- responde que cuentan con una "mayoría plural".

"¿Qué significa esto? Pues que somos capaces, y los últimos años han sido un ejemplo de ello, de llegar a acuerdos con distintos partidos políticos para ir avanzando en las iniciativas", ha explicado a continuación.

En la misma línea defiende que el Gobierno ha ganado un millar de votaciones en la Cámara Baja y ha perdido alrededor de 100, es decir gana el 90% y a su juicio eso "garantiza" que puedan seguir con su "agenda de avances".