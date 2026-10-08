Bolaños acusa a PP y Vox de "recortar el derecho de votar por correo" al "sembrar dudas" sobre el proceso electoral

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP y Vox de "recortar el derecho de votar por correo" al "sembrar dudas" sobre este proceso electoral. "Entiendo que ellos pensarán que les beneficia en su estrategia", ha apostillado.

"La ultraderecha siempre siembra dudas sobre la limpieza de los sistemas electorales (...) Pero aquí estamos hablando de algo más profundo. Aquí estamos hablando de recortar otro derecho: el derecho al voto por correo", ha explicado el ministro en una entrevista en 'Las Mañanas de La 1' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Bolaños ha expresado que se trata de una estrategia que utiliza la "ultraderecha" en "todo el mundo" y ha aseverado que en España la defienden "tanto PP como Vox".

El ministro ha insistido en que el voto por correo es una opción que utilizarían "currantes" que el día de las elecciones trabajen, "estudiantes que estén fuera de casa" o "personas con problemas de movilidad" que prefieren "ir a una oficia de correos acompañados con más tranquilidad". Por ello, ha clarificado que "la derecha" está hablando "de recortar el voto a esta gente".

En este sentido ha expuesto que "toda la vida ha habido voto por correo en España" y "no ha habido nunca ningún problema" y ha puesto en el foco que el PP gobierna en 11 comunidades autónomas a través de unos comicios en los que se votó también por correo. "Es muy delirante", ha descrito.

COMPRAN EL DISCURSO DE LA ULTRADERECHA MUNDIAL.

En su opinión, los de Feijóo están "comprando el discurso de la ultraderecha mundial" donde "se sienten cómodos" en una "lucha con Vox". "A ver quien la dice más gorda", ha criticado.

El titular de Justicia ha sostenido que ambos partidos están "cómodos" con esta actitud como también lo están al "recortar el derecho de los españoles que no viven en España" a votar, en referencia a la medida cautelar establecida por el Tribunal Supremo (TS) por la que se ha suspendido el voto de las personas registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Sobre esta cuestión, Bolaños ha explicado que actualmente el Supremo está deliberando un recurso que interpuso la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno y ha pedido al TS resolver cuanto antes "el fondo de la cuestión" porque no se puede ir a unas elecciones con un censo que está "claramente alterado".

Así, el ministro ha reiterado que es una decisión que solo se puede tomar con una "sentencia firme" y no a través de cautelares, por lo que ha pedido que "se solucione y se resuelva" el asunto "lo antes posible".