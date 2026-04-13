Bolaños anima al PP a analizar lo logrado por Magyar en Hungría frente a Orbán en lugar de poner "alfombra roja" a Vox

1077318.1.260.149.20260413145655 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de presentación de la nueva convocatoria de las becas SERÉ 2026 - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que la victoria del conservador Péter Magyar sobre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, fue "un buen día" para la UE y ha animado al PP a analizar cómo se ha conseguido parar los pies a la ultraderecha el este país en lugar de seguir poniendo la "alfombra roja" a Vox.

En declaraciones en un acto de presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ, Bolaños ha felicitado a "la sociedad húngara por un proceso democrático ejemplar".

"Ayer fue un buen día para Hungría y fue un buen día para la Unión Europea. Y fue un mal día para la internacional ultraderechista, y uno de sus representantes más significados es el señor Viktor Orbán", ha señalado el ministro.

Bolaños ha animado al PP a hacer un "análisis no corto de miras" de estas elecciones como el que ha hecho hasta ahora, donde "la derecha tradicional ha frenado y ha parado los pies a la ultraderecha" y donde Orbán ha sufrido una "derrota sin paliativos".

Según el ministro, en España sucede "lo contrario", ya que la "derecha tradicional, el Partido Popular, lo que hace es poner una alfombra roja a la ultraderecha y a Vox para que entren los gobiernos autonómicos".

A juicio del titular de Presidencia, "el mayor desafío que tiene la democracia española es que tenemos una derecha tradicional del Partido Popular que está poniendo la alfombra roja a la ultraderecha del Vox".

Bolaños ha denunciado que la ultraderecha "plantea soluciones sencillas a problemas complejos" que, "cuando se aplican, el problema, lejos de solucionarse, lo que hace es que se alarga", insistiendo en que "es una buena noticia que esa ola ultraderechista que a nivel mundial se observa, pues haya tenido un severo varapalo en Hungría ayer".

Asimismo, ha señalado que el Gobierno de España esta a "disposición" para colaborar con el nuevo primer ministro de Hungría para que "todas esas relaciones en el seno de la Unión Europea, como las relaciones bilaterales, que durante un tiempo no han estado al máximo nivel de colaboración y de cooperación, se puedan de nuevo recuperar".