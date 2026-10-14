Bolaños asegura que la lista del PSOE por Madrid busca "movilizar a las personas de izquierdas"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inteerrviene en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, a 8 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).- Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que la lista del Partido Socialista por la circunscripción de Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre busca "movilizar a personas progresistas" y "de izquierdas".

Unas declaraciones que llegan después de que este miércoles se haya conocido que el propio Bolaños ocupará el tercer puesto de dicha lista, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el segundo. "Para mí es un honor", ha contestado el ministro en una entrevista en 'Malas Lenguas' recogida por Europa Press.

Aunque ha advertido que la lista, propuesta por la Ejecutiva del partido, debe ser ratificada este sábado por la Comisión Ejecutiva Federal y la Comisión de Listas, ha insistido en que responde a la intención de "movilizar" a las personas que tienen que saber cuál es la diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno reaccionario.

Una parte del electorado a la que ha llamado a votar "en defensa propia" en los comicios generales para "defender sus derechos" y un "Estado del Bienestar fuerte" frente a "dirigentes del Partido Popular y Vox" que están "poniendo en duda el sistema público de pensiones" o "las bajas médicas".

MAÑANA SE PUBLICA LA ORDEN DEL SUPREMO SOBRE LA 'LEY DE NIETOS'

El ministro ha confirmado que mañana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', anunciada el pasado lunes 12 de octubre.

Los afectados tendrán cinco días para recurrir la decisión a partir de que la orden del Alto tribunal se publique en el BOE, que según el ministro será mañana a las 7.45 horas.

Bolaños ha explicado que la demora entre que el Supremo dio a conocer su decisión y la publicación en el Boletín responde a que no se ha notificado el auto a través de la Abogacía del Estado hasta la mañana de este miércoles.

Asimismo, ha incidido en que "es posible" que "con una composición" diferente de la Sala del Supremo se hubiera producido "un resultado y un fallo diferente", y ha criticado que la decisión de mantener estas medidas cautelares sobre un articulado de la Ley de Memoria Democrática "es contrario a la Constitución".

PIDE A LOS PENSIONISTAS ESTAR ALERTA

Preguntado por las declaraciones de la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, asegurando que el sistema de pensiones "va a petar", el ministro ha calificado como "muy positivo" que dirigentes 'populares' y Vox digan "qué es lo que harían en caso de sumar una mayoría".

"Creo que los jubilados y jubilados de este país tienen que estar bien alerta porque ya están asomando la patita de lo que harían si gobernaran", ha insistido Bolaños, que ha ensalzado la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno abordó en la pasada legislatura para "garantizar su sostenibilidad".

El ministro ha remarcado que se hizo "con el acuerdo y el consenso de la Comisión Europea" y que, por tanto, "cuestionar" el sistema "es cuestionar el acuerdo" con el Ejecutivo comunitario, y ha recordado que el último Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, revalorizó las pensiones un 0,25%: "La carta que recibía el jubilado era más cara que lo que le subía la pensión".

Una mejora que hubiera supuesto una subida de "30 euros al mes" en caso de haberse mantenido durante los Gobierno de coalición, frente a los "500 euros" mensuales que se ha revalorizado "la pensión media".

PROTESTAS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y HUELGA DEL 11 DE NOVIEMBRE

También ha aprovechado para defender las manifestaciones de la enseñanza pública este miércoles contra lo que ha calificado como "un plan consciente, voluntario, buscado de desmantelamiento de la educación pública" por parte de la Comunidad de Madrid. "Por eso es la que menos invierte por estudiante de toda España" pese a "ser una comunidad rica".

Sobre la huelga general fechada para el próximo 11 de octubre, ha admitido que el Gobierno puede hacer "más cosas", pero ha reivindicado que es el que "más ha hecho de toda la democracia por la vivienda".

Así, ha defendido las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha asegurado que su intención es volver a aumentarlo para el 2027: "Somos los primeros que somos conscientes que tenemos que seguir trabajando muy duro, por mucho que hayamos hecho", ha rematado.