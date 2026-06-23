Bolaños condena la corrupción de Ábalos y sugiere al PP que lleve a Aldama en las listas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su repulsa por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión por delitos de corrupción, a la par que ha sugerido al PP que incluya en sus listas al empresario Víctor de Aldama, conseguidor de la trama 'Koldo'.

"Respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción", ha expresado Bolaños durante su intervención este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, a una pregunta del PP sobre si teme la acción de la justicia.

Asimismo, Bolaños ha animado al PP a que meta en las próximas listas electorales de su partido a Aldama y que así "hagan público su amor". "Yo respeto que sea su referente, que sea su amigo, que sea su aliado", ha aseverado, tras señalar que el empresario está "difamando a todos los progresistas de los que se acuerda y con cuatro millones de euros metidos en el bolsillo".

Aldama fue condenado a cuatro años de prisión por el 'caso mascarillas' pero el Supremo suspendió su entrada en la cárcel por su colaboración para descubrir delitos y cambio de que no vuelva a delinquir. Dirigentes del PP han defendido la rebaja de pena porque la recoge el Código Penal y han animado a otras personas inmersas en casos de corrupción a colaborar con la justicia para tener ese beneficio.

El ministro de Justicia ha subrayado que la corrupción le "asquea" y "repugna", y lo hace aún más "cuando son personas que han sido nombradas por este Gobierno".

Bolaños ha señalado que ha habido "una instrucción y un juicio con todas las garantías" en el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas', al tiempo que ha recriminado que "hay alguna instrucción" que "no tiene ninguna garantía", en línea con sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

ALDAMA Y EL DENUNCIANTE DE GÜRTEL, "DOS CASOS DIFERENTES"

El ministro ha recordado que el PSOE apartó del partido a Ábalos "cuando ni siquiera había una investigación judicial" y le pidió el acta de diputado. "Las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales", ha reivindicado.

"Vamos a trabajar con leyes, con medidas, con políticas públicas para que no se puedan volver a repetir en el futuro este tipo de comportamientos. Algunas de estas leyes acabarán en esta Cámara", ha manifestado Bolaños.

El ministro de Justicia también ha querido diferenciar a Aldama de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que denunció la trama Gürtel, argumentado que Peñas denunció "cuando no se conocía y lo que sucedió es que a raíz de eso se inició la investigación", mientras que Aldama "colabora con la justicia cuando se les pilla y cuando ya está encarcelado".

"Son dos casos absolutamente diferentes", ha manifestado Bolaños, que ha señalado que en "la aportación y la colaboración" de Aldama "hay parte que dice la justicia que también ha sido cierta, hay parte que ya conocía la UCO y hay otras que son difamaciones y mentiras, que también la propia sentencia lo ha puesto de manifiesto".

El ministro de Justicia ha señalado que eso es "una diferencia muy sustancial" respecto a la actuación de Peñas, que fue condenado a 5 años de prisión por su implicación en la trama 'Gürtel', pero fue indultado de manera parcial a propuesta del Gobierno en octubre de 2024.

"¿CUÁNDO VAN A EXPULSAR A ZAPATERO DEL PARTIDO?"

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha reprochado que sean "muy valientes con el condenado y muy cobardes con quien lo nombró", al tiempo que ha indicado que el "único responsable" es el presidente del Gobierno, al que ha instado a hacer "lo único decente que le queda, convocar elecciones".

García también le ha preguntado "cuándo" el PSOE "va a expulsar del partido" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha insistido en que "se huele el miedo" y en que los socialistas "temen a la justicia, pero temen más que los suyos canten la traviata".

La senadora 'popular' ha espetado a Bolaños que "su aval se ha constituido en un anticipo de las sentencias", precisando que "cuando han señalado a un juez, el juez tenía razón; cuando defendían que alguien había sido víctima de una persecución, lo condenaron".

"Sánchez defendió al fiscal general" y "acabó condenado", ha recordado en este punto García, al tiempo que ha reprochado que el PSOE defienda a "su referente moral", en alusión a Zapatero.

García ha reprochado a Bolaños una publicación en la que indicaba que "era un día nefasto para la justicia" tras el auto del juez Peinado por el que acordó retirarle el pasaporte a Begoña Gómez. "Nefasto, sí. Para quienes montaron una organización criminal en un Ministerio", ha denunciado la senadora 'popular" para volver a aludir a Ábalos.