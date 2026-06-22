Bolaños considera que el CGPJ puede realizar una "corrección disciplinaria" contra Peinado si así lo "entiende"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reúne este lunes para debatir sobre la apertura de un expediente al juez Juan Carlos Peinado, pueda realizar una "corrección disciplinaria" si así lo "entiende" porque, en su opinión, se debe velar por el "correcto funcionamiento" y el "buen nombre" de la Justicia española.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, ha recordado que el CGPJ debe resolver las quejas que se han desatado en el órgano de los jueces y ha abogado por que se cumpla lo que "diga la ley", si bien ha preferido no "inminuscirse" más en la decisión que deberá tomar el Poder Judicial.

Para el ministro, la instrucción del juez Peinado "está afectando la imagen de la justicia", una opinión que según ha dicho, ha sido "transversal" desde distintos ámbitos ideológicos por las críticas que recibió el último auto contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Según ha dicho Bolaños, con "datos objetivos para que nadie los pueda discutir", en la instrucción de Peinado "ha habido 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial" y "media docena de denuncias y quejas ante el Consejo General de Poder Judicial", además de demandas del juez contra periodistas y políticos "para que no den su opinión libre sobre lo que ha sido esta causa".

CAUSA ANÓMALA

"Por tanto, que estamos ante una causa absolutamente anómala, yo creo que es indiscutible. Es absolutamente indiscutible", ha insistido el ministro, que también ha rechazado hablar de que hay jueces que prevarican en España pues, a su parecer, "una mala praxis no afecta al conjunto del sistema judicial español".

Bolaños, eso sí, ha señalado que el juez Peinado "ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho", aunque ha explicado que cuando hay "una resolución que es injusta", el sistema de garantías del Estado de derecho "lo que tiene que hacer es corregirla".

"Quiero mostrar confianza para que estas resoluciones judiciales sean revocadas por órganos superiores y quiero mostrar confianza en la justicia en nuestro país", ha zanjado.

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