Óscar López acusa a Peinado de causar "miedo" en la población por el "atropello" contra Begoña Gómez

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha acusado hoy al juez Juan Carlos Peinado de causar "miedo" en la población por la "traca final" del "atropello" contra Begoña Gómez, tras tomar la decisión de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. En su opinión, se trata de una "causa política" en la que el "ensañamiento" del juez le ha llevado a cometer errores como decir en el auto que la policía podría ayudar a Begoña Gómez a fugarse.

Así lo ha afirmado el dirigente socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su indignación por la decisión del juez de tomar medidas cautelares contra la esposa de Pedro Sánchez para evitar que se fugue después de acordar la apertura de juicio contra ella con jurado popular.

En opinión de Óscar López, casos como el de la mujer del jefe del Ejecutivo provocan "indefensión" e "incluso miedo" porque los ciudadanos pueden pensar: "si han hecho eso con la mujer del presidente del Gobierno, imagínense lo que puede hacer con cualquier ciudadano".

De hecho, considera que la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte y hacer comparecer a Begoña Gómez cada quince días en el Juzgado es la "traca final" de un atropello que dura dos años y medio. "Es una causa política en todo momento", ha exclamado y ha advertido de que hay un "paralelismo clarísimo con el caso de la pareja de la señora Ayuso".

Según Óscar López, el juez Peinado ha ido tomando resoluciones en paralelo a las noticias que se iban conociendo sobre la causa contra el novio de la presidentea de la comunidad de Madrid por presunto delito fiscal.

"Alguien podría interpretar eso, si se ponen los dos casos en paralelo y se ve la parrilla, y se ven los tiempos, y se ve la cronología. Alguien podría pensar que el furor del señor Peinado tiene alguna causa política", ha exclamado el dirigente socialista.