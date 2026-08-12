Bolaños critica el "numerito del PP" para que Marlaska vaya al Senado y les insta a renovar el TC

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "numerito" el intento del PP de que comparezcan en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros miembros del Ejecutivo para que den explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta y conmina a los populares a cumplir la Constitución y renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado desde diciembre de 2025.

Marlaska no se presentó a la Comisión de Interior de la Cámara Alta convocada este miércoles y el PP se lo reprochó, incidiendo en que no ha cumplido con una obligación constitucional y con el derecho que tienen los ciudadanos de recibir explicaciones de su Gobierno, según expresó el presidente de la Comisión, Fernando Martínez-Maíllo.

El senador del PP acusó al ministro de cometer un acto de "huida y desobediencia" que, a su juicio ha sido deliberado, consciente e intencionado" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y amenazó con tomar decisiones "legales y políticas".

A la comisión solo acudieron los parlamentarios de PP, Vox y Junts, que denunciaron el "plantón" del ministro y los de Santiago Abascal anunciaron que propondrán reprobar a Marlaska en el Senado por quinta vez. Junts también criticó que el Senado cite a un ministro "por unos hechos muy graves y que este no comparezca", según dijo el senador Eduard Pujol.

Esta misma semana también están citados los titulares de Exteriores, José Manuel Albares y Defensa, Margarita Robles, que a priori tampoco acudirán, alegando que todos ellos comparecerán en el Congreso a finales de agosto.

Este mismo miércoles el ministro Bolaños --cómo máximo responsable del Gobierno en las Relaciones con las Cortes-- replicó a estas críticas en un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press. "Enésimo numerito del PP en el Senado, intentando imponer lo que no pueden imponer", ha indicado.

PARA BOLAÑOS ES ES EL PP QUIEN INCUMPLE LA CARTA MAGNA

A continuación, ha pasado al ataque contra los de Feijóo y les ha reprochado que son ellos los que no cumplen la Constitución al no elegir nuevos magistrados el TC. "Podrían hacer lo que deben y cumplir la Constitución: renovar los cuatro magistrados del TC vencidos desde diciembre de 2025", ha lanzado responsabilizando al principal partido de la oposición de la falta de acuerdo. "Pero eso no lo hacen, son más de pisotear la Constitución que de respetarla", ha zanjado.

En los últimos meses Bolaños ha venido acusando al PP de incumplir la Carta Magna al tener paralizado el proceso de actualización de un tercio de los integrantes del tribunal de garantías, cuyo mandato venció el pasado 17 de diciembre y que depende del Senado, donde los de Feijóo tienen mayoría absoluta.

El último movimiento que se produjo del Senado fue hace un año, a finales de agosto de 2025 cuando el presidente, Pedro Rollán (PP), recibió una carta del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido y activó el protocolo para que los grupos parlamentarios se pusieran para acometer esta renovación.