Bolaños recrimina al PP y a Vox que utilicen la corrupción para "polarizar", en contra de lo que pide el Papa

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesió - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recriminado al PP y a Vox que usen los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno para "polarizar" y tapar los logros sociales y económicos del Ejecutivo. A este respecto, les ha recordado que el propio Papa, en la visita que está desarrollando estos días en España, ha pedido que se evite la polarización.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, el ministro se ha hecho eco de las palabras del Papa, en las que ha pedido "evitar la polarización", señalando que los casos judiciales, a los que Bolaños no resta importancia y que califica de "hechos graves" si se acreditan, "no puede hacer que se tape la realidad de nuestro país".

"¿Por qué se quiere polarizar? ¿Por qué se quiere hablar de lo que no es la realidad de nuestro país en materia económica y en materia social?", ha cuestionado Bolaños en referencia velada a PP y Vox, partidos que han reclamado la dimisión del presidente del Ejecutivo y la convocatoria electoral ante las novedades en el 'caso Leire' o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro de Justicia ha lamentado que los procedimientos judiciales con los casos de corrupción "parece que protagonizan toda" la actualidad informativa del país, cuando también hay otra imagen de España que se está dando con la visita del Papa, o no se habla tanto del crecimiento económico o el "reforzamiento del estado del bienestar". Dicho esto, ha criticado que cuando gobierna la izquierda parece "hay que convocar elecciones", recordando que el presidente del Gobierno ya hay confirmado que agotará la legislatura.

LOS JUECES TRABAJAN SIN INJERENCIAS

Por otra parte, Bolaños ha insistido en que ahora "es el momento de la Justicia", respecto a las investigaciones judiciales por la corrupción que afectan al PSOE. "El primer día, con la primera noticia, con la primera filtración, ya condenamos", ha reprochado el ministro, que ha recordado que en España "el Estado de derecho funciona" porque "los jueces, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su trabajo, sin injerencias y sin ningún tipo de intimidación".

Cuestionado por si el jefe del Ejecutivo mantiene la confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de confirmar sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, Bolaños ha hecho hincapié en que ha dado las explicaciones "de lo que sucedió" y la relación que mantenía con ella. "Y, por supuesto, que sigue gozando de la confianza del Gobierno", ha repetido.

VOX NO ESTARÁ "CONTENTO" CON LAS PALABRAS DEL PAPA

Sobre la visita del Papa León XIV, el ministro ha reconocido que tanto Podemos y BNG están "en su derecho" de no acudir al Congreso, a la vez que se ha mostrado extrañado de que "otros grupos", como Vox, sí asistan pese a su oposición al discurso del Pontífice. "No estará contento", ha dicho.

"Hay algunos mensajes del Papa en su visita a España que no pueden estar sentando bien a la ultraderecha, porque que se apueste de manera tan clara por la paz, por el derecho internacional, que se diga que uno no puede estar arrodillado ante el Señor y, sin embargo humillando a seres humanos, a la ultraderecha no le puede sentar bien", ha reiterado.