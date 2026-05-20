Bolaños traslada que España firmará próximamente el convenio europeo para la protección de la abogacía

Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Juan Bautista, ministro de Justicia de Argentina; y Carlos Alberto Andreucci, presidente de UIBA. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este miércoles que España firmará próximamente el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía, clave para reforzar el ejercicio libre e independiente de la profesión.

Así lo ha trasladado durante la inauguración del Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) que se celebra hasta este viernes en Madrid --junto a Abogacía Española-- y en el que la protección de la profesión y de las garantías del ejercicio profesional ocupa un lugar central.

Su declaración llega además en el primer aniversario de la apertura a firma del convenio en Luxemburgo, el cual reconoce "principios esenciales para el ejercicio como la independencia de la abogacía, el secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones con clientes o la libertad de expresión", entre otros, según ha destacado la Abogacía Española. "Más garantías para quienes defienden el Estado de derecho", ha defendido también el titular de Justicia en sus redes sociales.

Con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa aprobada en 2024, el convenio refuerza el papel de los Consejos y Colegios profesionales como garantes institucionales del derecho de defensa y como actores esenciales para preservar el estado social y democrático de derecho que establece la Constitución.

Entre los principales avances de la norma, ya ratificada por 31 Estados, asegura el seguimiento y corrección de las vulneraciones más graves al ejercicio profesionales. Por ese motivo, Abogacía Española aportó propuestas al texto durante su preparación, junto con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).

De hecho, una vez ratificado el texto, Abogacía Española asumirá la responsabilidad de asegurar la efectividad práctica de las garantías que incorpora y reforzará la cultura de protección del derecho de defensa.