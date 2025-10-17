Bolaños ve "lógico" que las víctimas de la dana no quieran que Mazón "aparezca" por el funeral de Estado

1018843.1.260.149.20251017121717 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera "lógico" que las familias de las víctimas mortales de la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia hace casi un año no quieran que el presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, "aparezca" por el funeral de Estado previsto el próximo día 29 en memoria de los más de 220 fallecidos por la riada.

En declaraciones en el Congreso, Bolaños ha subrayado que este colectivo tiene "muy presente" la gestión "absolutamente catastrófica e incompetente" de Mazón, por lo que cree "razonable" que hayan pedido que no acuda al funeral de Estado.

"El señor Mazón tiene que tomar muchas decisiones sobre su asistencia a este acto y sobre su propia continuidad como presidente", ha comentado el ministro, quien ha aprovechado para censurar que el PP haya citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' justo al día siguiente de la celebración de ese funeral.

A su juicio, la intención de PP con la elección de la fecha para el interrogatorio a Sánchez es "evitar" que esos días "la conversación" verse sobre la cuestionada gestión de Mazón antes y después de la catástrofe. "Pero todo el mundo tiene claro quién estuvo en su sitio para intentar proteger a las víctimas y quién no ha estado a la altura", ha aseverado.

SUMAR CREE QUE NO DEBERÍA IR

Sobre la presencia o no de Mazón en el funeral se ha pronunciado también el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien considera que el PP debe emplazar al presidente valenciano a no acudir a ese homenaje, "como están pidiendo unánimemente las víctimas".

"Quizás el Partido Popular, en vez de estar enredando constantemente en el Senado, lo que tendría es pedirle al señor Mazón que aclarara rápidamente dónde estaba el día de la dana, qué estaba haciendo, y exigirle que pida perdón y excusas a las víctimas. Y también que dimita, que es lo mejor que podía hacer", ha remachado el diputado de Sumar en declaraciones en el Congreso.