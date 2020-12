Borràs dice que Junts cerrará sus listas en una semana y que Puigdemont estará donde quiera

Respalda las críticas de Canadell a ERC por su apoyo a los PGE, pero dice que quieren "facilitar el camino a la unidad"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata la Presidencia de Generalitat, Laura Borràs, calcula que su formación tendrá cerradas a finales de esta semana o principios de la que viene sus candidaturas para las elecciones del 14 de febrero y ha insistido en que el expresidente Carles Puigdemont ocupará el lugar que él quiera, incidiendo en que "no es candidato a nada", sino "el presidente de todos".

Así lo ha explicado Borràs este lunes en una rueda de prensa en el Congreso, un día después de que Junts celebrara la segunda vuelta de sus primarias para las catalanas, un proceso que ha definido como "participativo, valiente y de radicalidad democrática".

A partir de ahora se pone en marcha el proceso de confección de las listas en el que, según ha señalado, se respetará el resultado de las votaciones para el reparto de seis de los ocho puestos de cada candidatura, en las que ha garantizado que habrá cuatro hombres y cuatro mujeres, respetando la paridad.

Borràs ha indicado que se diseñarán buscando también "el equilibrio territorial, sectorial, generacional y cualitativo" y, respecto al puesto que vaya a ocupar Puigdemont, ha recordado que el partido ya acordó por unanimidad que expresidente podrá ir por el puesto que él quiera. "Puigdemont no es candidato a nada, pero es el presidente de todos y respetaremos su decisión", ha apuntado.

CADA PARTIDO ACTUARÁ EN CONSECUENCIA

A la candidata se le ha preguntado si el hecho de que el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, haya sido el más votado para la candidatura de esta provincia en la segunda ronda de las primarias puede complicar un acuerdo postelectoral con ERC habida cuenta de sus críticas al partido de Oriol Junqueras por su apoyo a los Presupuestos.

"No queremos complicar nada, sino facilitar el camino para la unidad", ha respondido, remarcando que todos los candidatos trabajarán por el proyecto de Junts y que después "cada partido decidirá y actuará en consecuencia". Eso sí, Borràs ha destacado que, desde su punto de vista, el voto a los PGE "no podía ser otro que negativo".

Además, ha dejado claro que Junts mantiene el cumplimiento del mandato por la independencia del 1 de octubre de 2017 en su proyecto y que no se trata de un mandato retórico, sino "real". Y es que, ha apuntado, si todavía no se ha podido avanzar en este camino ha sido por la "represión del Estado español".

"Lo que hacemos es resistir, plantar cara a la represión sin renunciar en absoluto al mandato del 1 de octubre y trabajaremos para implementarlo", ha enfatizado la candidata a la Generalitat.

Además, al hilo de la presentación este lunes de la propuesta de resolución registrada por Junts, ERC y la CUP para pedir al Congreso la aprobación de una Ley de Amnistía para los independentistas catalanes, Borràs ha incidido en que su formación ha defendido la amnistía "desde el principio".

LA AMNISTÍA, UN PUNTO DE PARTIDA

"La amnistía no es un punto de llegada, sino de partida; no puede haber una solución política con la existencia de presos, exiliados y represaliados", ha insistido. Eso sí, ha puntualizado que no reclaman una amnistía "tradicional" identificándola con un perdón de los delitos, porque, según su tesis, los independentistas no han cometido delitos que merezcan el perdón. "No hay delito, la amnistía es una manera de corregir una injusticia", ha explicado.

Por último, se le ha preguntado sobre la noticia publicada por 'ABC', que sostiene que organizó varias ediciones del Premio Ciudad de Vinaroz de Literatura Digital en su etapa como profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y que el galardón fue concedido hasta en tres ocasiones a Isaías Herrero Florensa, beneficiario de los contratos presuntamente 'troceados' durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Borràs ha quitado importancia a la información señalando que Herrero estaba muy por encima de sus competidores y que, al final, tras ganar dos veces, el jurado planteó bien modificar las bases del concurso para que no se pudiera volver a presentar o bien nombrarle parte del jurado, como se hace en distintos premios literarios.