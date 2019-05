Borrell asegura que Leopoldo López "está protegido" en la Embajada, "no hay temor por él" y "sabe que debe comportarse"

Publicado 06/05/2019 21:47:31 CET

Reconoce que la situación en Venezuela es "insostenible": "Hay que intentar aproximar las posiciones, no sé de qué manera, francamente"

ALICANTE (ESPAÑA), 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado que el opositor venezolano Leopoldo López, refugiado en las dependencias de la diplomacia española en Caracas, "está protegido en la Embajada y no hay ningún temor por él", aunque "sabe que tiene que comportarse de acuerdo con una persona que ha sido acogida".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha inaugurado el ciclo 'Más Europa en el Mediterráneo', preguntado por si hay alguna estrategia a seguir respecto a la acogida de Leopoldo López.

Borell ha subrayado que "el problema de Venezuela no es el señor López" y ha explicado que este lunes "en Costa Rica se está reuniendo el grupo de contacto de la Unión Europea", donde el secretario de estado representa a España. En este encuentro, "se está trabajando en algo más que en el caso del señor López, en un intento de aproximar posiciones también trabajando conjuntamente con los países del grupo de Lima".

El ministro ha reconocido que en Venezuela "la situación es inestable e insostenible y no se puede seguir así mucho tiempo". "Esperamos que entre los países iberoamericanos y europeos podamos intentar aproximar las posiciones, no sé de qué manera, francamente, porque todo esta muy tenso, pero algo hay que hacer", ha indicado.

En cuanto a Leopoldo López, ha afirmado que "está protegido en la Embajada y no hay ningún temor por él", antes de añadir que el venezolano "sabe que tiene que comportarse de acuerdo con la persona que ha sido acogida. "Pero ese no es el problema, el problema de Venezuela no es el señor López", ha concluido.