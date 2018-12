Borrell critica al Gobierno catalán por "no actuar" para evitar el bloqueo de autopistas por los CDR

Publicado 10/12/2018 19:19:03 CET

BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afeado al Gobierno catalán por "no actuar" para evitar el bloqueo de varias autopistas en Cataluña por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) coincidiendo con la operación retorno del puente de la Constitución porque "no es normal" en "un país normal y civilizado" y "no se puede permitir" este tipo de incidentes, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno establecerá comunicación con las autoridades catalanas para ver "que ha ocurrido".

El jefe de la diplomacia española ya enfrió esta mañana la posibilidad de que el Gobierno pidiera la aplicación del 155 por la defensa del presidente catalán, Qim Torra, a favor de la vía eslovena para avanzar en la independencia de Cataluña porque "lo que cuentan son las acciones" pero sí criticó que los Mossos tuvieran "órdenes de no impedir" los "cortes de tráfico" de los CDR y admitió que el "problema que hay en la cúpula del Gobierno catalán entre su presidente y su conseller del Interior (Miquel Buch) añade preocupación".

Borrell ha insistido en rueda de prensa posterior a la reunión con sus homólogos del a UE que "no es normal que en un país normal y civilizado las autopistas se interrumpan durante 15 horas" por una "protesta" de los CDR, insistiendo en que "este tipo de situaciones no se pueden permitir de una forma habitual".

"Es lógico que cuando esto ocurre el Gobierno se pregunte por qué esto ocurre y contacto con quien tiene la responsabilidad de evitar que ocurra", ha subrayado, insistiendo en que "parece bastante obvio que ese alguien ha decidido no actuar para evitarlo".

Borrell ha insistido en que el Gobierno va a "procurar" que en "los distintos niveles de Gobierno se establezca una comunicación" para pedir explicaciones de "qué pasa". "Porque algo pasa y no sé más", ha dicho.