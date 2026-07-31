Borrell critica la posición de Italia y recalca: no se puede suspender unilateralmente a España en el espacio Schengen

El ex alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El que fuera Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha cuestionado este viernes la posición de Italia ante la crisis migratoria en Ceuta y ha querido dejar claro que, a diferencia de lo defendido por su presidenta, Giorgia Meloni, ningún Estado miembro de la UE puede suspender unilateralmente la participación de otro en el espacio Schengen, según la legislación europea.

"Esa opción simplemente no existe en la arquitectura legal de la Unión", ha recalcado Borrell a través de un hilo de comentarios publicados en su perfil de la red social 'X', recogidos por Europa Press.

El otrora ministro de Asuntos Exteriores con Pedro Sánchez ha censurado que Italia amenazara este jueves con suspender Schengen con España a raíz de la avalancha de inmigrantes que ha llegado a Ceuta desde Marruecos en las últimas horas porque, según ha remarcado, "simplemente no puede".

Sin embargo, ha lamentado que, "en cuestión de horas", el ministro de Asuntos Exteriores italiano, se mostrara en 'X' "a favor de cerrar el área de Schengen a España; que el vicepresidente, Matteo Salvini, se hiciera eco de este llamamiento y que la primera ministra, Giorgia Meloni, añadiera que Roma estaba lista con "medidas extraordinarias" para defender sus fronteras.

APLAUDE LA ACTUACIÓN DE ALBARES

Declaraciones todas ellas ante las que Borrell ha aplaudido que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, haya tratado como "un incidente diplomático en lugar de una propuesta de política", al convocar al embajador italiano.

En este punto, Josep Borrell considera "bastante revelador" cómo los gobiernos de la UE "están aprendiendo a entender y hablar" pero también a "usar y abusar del ordenamiento jurídico de la UE, en clara infracción del principio de cooperación leal que los vincula".