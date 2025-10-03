Bravo (PP) rechaza incluir el aborto en la Constitución y acusa a Sánchez de usarlo para tapar la corrupción de su mujer

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado del PP, Juan Bravo, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Recuerda que ya hay una Ley que lo regula y que esta "es suficiente"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha rechazado la propuesta del Gobierno de blindar el derecho al aborto en la Constitución y ha acusado al Ejecutivo de utilizarlo como "cortina de humo para tapar sus problemas de corrupción y de su mujer en los juzgados".

"Aquí tenemos un régimen en el que ya está establecido, una norma, una ley que lo regula, y en ese sentido es suficiente", ha argumentado Bravo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del ejecutivo de impulsar un procedimiento de reforma ordinaria de la Constitución para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

Bravo ha asegurado que la posición del PP respecto al aborto "no ha cambiado y es perfectamente conocida". "Queremos ayudar, queremos proteger, queremos respetar y en ese camino existe una posibilidad que es que las mujeres voluntariamente puedan interrumpir su embarazo", ha añadido el dirigente popular.

Respecto a si el PP apoyaría la iniciativa del Gobierno de iniciar un procedimiento de reforma ordinaria de la Constitución, ha recordado que el PP "en su momento ya expresó que el aborto no era un derecho" y ha insistido en que "está regulado legalmente". "La mujer puede interrumpir voluntariamente (su embarazo), pero creo que ir más allá lo único que busca es confrontar".

En su opinión, lo que busca la mujer es "tener seguridad, tener certeza, acompañamiento, tener todas las alternativas por parte de su país y yo creo que eso está ya".

Preguntado por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP para ofrecer información sobre el supuesto 'síndrome post aborto', Bravo ha respaldado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "ha expresado perfectamente cuál es la posición del ayuntamiento, que la información que se facilite será voluntaria y que, en ningún caso, responderá a cuestiones políticas, sino que lo harán los sanitarios".

Bravo ha recordado, además, otras polémicas surgidas en torno a políticas de Igualdad en el Gobierno de Sánchez como "como la ley del 'solo sí es sí' que desprotege a las mujeres, las pulseras, los casos de prostitución demuestran poco respeto". "Con lo cual, hay una cosa clara y es que una mujer que voluntariamente tenga que tomar la decisión de abortar lo puede hacer y nuestra obligación es acompañarla e intentar protegerla", ha incidido.

Para el vicesecretario de Hacienda del PP, con esta iniciativa el Gobierno busca "construir un muro", levantar una "cortina de humo" y ha advertido de que "el PP no va a utilizar esto para confrontar con nadie, sino al revés, porque es un tema muy delicado, personal y se debe ser tremendamente respetuoso". Frente a esto, ha criticado a quienes pretenden utilizar políticamente el aborto y ha acusado a Sánchez de querer "tapar sus problemas de corrupción y la situación de su mujer en los juzgados".

En este sentido, Bravo se ha preguntado si "la situación judicial de Sánchez y de su mujer debe llevar a que se haga esto", en alusión a la propuesta del Gobierno. "Creen que si no tuviese todos los problemas de corrupción estaríamos hablando de esto", ha concluido.