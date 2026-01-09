Bravo (PP) ve un interés electoral en la propuesta de financiación autonómica del Gobierno: "No les convence ni a ellos"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha cuestionado que el Gobierno haya propuesto un nuevo modelo de financiación autonómica que "no les convence ni a ellos mismos" poco antes de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, abandone el Ejecutivo para concurrir en las elecciones en Andalucía.

La también ministra de Hacienda ha presentado este viernes por la mañana una reforma del sistema que incremente el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5% con el fin de que los recursos del sistema de financiación aumenten en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

En una entrevista para 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Bravo ha sostenido que el Gobierno ha pactado con ERC una propuesta en la que solo se garantiza la ordinalidad catalana "para arreglar el tema de Cataluña" para utilizarlo de cara al próximo ciclo electoral, en el que la ministra se presentará como candidata del PSOE en Andalucía.

"Está ofreciendo algo que en siete años y medio nunca ha hecho. En siete años y medio no han encontrado momento", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que desde el PP han ofrecido varias propuestas que no han sido respondidas.

En opinión del dirigente 'popular', lo que el Gobierno debería hacer es buscar un sistema "que dote de los mayores recursos, que reduzca estas diferencias que hay de financiación entre comunidades autónomas", y no "utilizar el dinero de los españoles para comprar votos, porque yo creo que eso es lo más parecido a una corrupción política".

"¿No le parece lógico que el dinero de todos los españoles se negocie en una mesa con todos los representantes de los españoles de las comunidades autónomas, con transparencia?", ha planteado.

Preguntado por si el PP apoyará o no la propuesta en el Congreso, Bravo ha evitad opinar sobre un borrador incompleto: "No hay una ley redactada sobre la que se pueda trabajar para conocer los datos concretos".