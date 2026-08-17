Bruselas destaca el trabajo "necesario" de España en las fronteras exteriores de la UE tras la crisis en Ceuta

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. - INTERIOR - Archivo

BRUSELAS 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha mantenido una conversación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que ha calificado de "importante y necesario" el trabajo de España para asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.

A través de sus redes sociales, el responsable comunitario ha trasladado el respaldo de la Comisión Europea a las autoridades españolas y ha reafirmado la plena disponibilidad de Bruselas para prestar apoyo sobre el terreno.

"Muy buena conversación hoy con el ministro Grande-Marlaska. España está haciendo un trabajo importante y necesario para asegurar nuestras fronteras exteriores compartidas", se lee en el mensaje del comisario europeo.

Asimismo, ha reiterado la disposición de la Unión Europea para desplegar los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) "en la máxima medida posible" si así se requiere.

La conversación se ha producido semanas después tras el cruce masivo a nado de miles de personas hacia Ceuta, que motivó las críticas de varios Estados miembro a la gestión migratoria de España, que relacionaron la reciente regularización extraodinaria de migrantes con la entrada de hasta 80.000 personas al territorio comunitario.