Bruselas no valora los pactos PP-Vox sobre la "prioridad nacional" pero velará por la no discriminación si se hace norma

Archivo - El comisario europeo responsable de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, comparece en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea no quiere pronunciarse por el momento sobre los pactos de gobierno de PP y Vox en varias regiones para aplicar la "prioridad nacional" en el acceso a medidas sociales porque tal concepto no se ha traducido hasta ahora en ninguna medida concreta, pero ha avisado de que siempre está "atenta" para velar que ninguna iniciativa en ningún Estado miembro vaya en contra del principio de no discriminación por nacionalidad que protegen los Tratados de la UE.

"La Comisión está atenta a cualquier novedad en todos los Estados miembro a fin de velar por la observancia del Derecho de la Unión, incluido el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, las disposiciones pertinentes sobre la ciudadanía de la Unión y la libre circulación de personas y la Carta de los Derechos Fundamentales", ha resumido en una respuesta parlamentaria al PSOE el comisario de Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath.

El comisario europeo recuerda en su escrito, recogido por Europa Press, que la cuestión que se le plantea responde a "acuerdos políticos" alcanzados entre partidos nacionales "en el contexto de la formación de gobiernos regionales" y, por tanto, no puede tomar posición porque "la Comisión no se pronuncia sobre tal clase de acuerdos políticos".

Así las cosas, aclara que sus servicios no tienen constancia de que "hasta la fecha se haya adoptado o propuesto legislación para aplicar las partes pertinentes de dichos acuerdos", pero concluye que subrayando que el Ejecutivo comunitario siempre permanece atento a "cualquier novedad" que pueda darse en cualquier país de la Unión para velar por el respeto del Derecho comunitario.

La respuesta de McGrath llega dos meses después de que la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, a través del exministro de Justicia y eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, dirigiera una pregunta parlamentaria para instar a la Comisión Europea a aclarar si la llamada "prioridad nacional" choca con los principios de no discriminación consagrados por la UE.

En concreto, la consulta del eurodiputado apuntaba que el modelo de Vox y PP va en contra del "principio de no discriminación por razón de nacionalidad" recogido en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con las disposiciones sobre "ciudadanía" de la Unión de los artículos 20 y 21 y con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

López Aguilar advertía en su pregunta de que el PP y Vox han introducido en varios pactos de gobierno a nivel regional el principio de "prioridad nacional" para otorgar un "acceso preferente a nacionales frente a personas migrantes", incluidos ciudadanos europeos, en ámbitos como la vivienda, las ayudas, las prestaciones sociales o servicios públicos.

En este contexto, el eurodiputado socialista preguntaba al Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen si considera que este concepto es "compatible" con el Derecho de la Unión Europea, al tiempo que se interesa por las "medidas" que Bruselas podría poner en marcha para "ganar la plena observancia" de la legislación comunitaria en caso de que PP y Vox pongan en práctica esta forma de discriminación.