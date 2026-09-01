Bruselas no ve pruebas de que la crisis de Ceuta fuera provocada por desinformación de actores estatales extranjeros

Solicitantes de asilo en Ceuta en un reparto de comida y bebida de Cruz Roja en la playa del Trampolín- Iván Zambrano / Europa Press

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha asegurado este martes que no dispone de "evidencia concluyente" que apunte a que la crisis migratoria vivida en Ceuta fuera desencadenada por una campaña de desinformación orquestada por "actores estatales extranjeros", si bien sí ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis en las redes sociales.

"En el caso de Ceuta, vimos intentos por parte de Rusia de explotar la crisis 'online'. Sin embargo, no tenemos evidencia concluyente que sugiera que la crisis en sí fue provocada por desinformación de actores estatales extranjeros", ha señalado un portavoz de Exteriores de la Unión Europea en declaraciones a Europa Press.

El portavoz ha subrayado que la migración es "un tema sensible" en toda Europa y ha alertado de que se ha registrado "una actividad significativa de desinformación" en redes sociales que busca explotar esta cuestión, "alimentar divisiones y aumentar la polarización".

Asimismo, ha explicado que el SEAE realiza de forma periódica, como servicio a los Estados miembro, "evaluaciones del entorno informativo" en torno a crisis o eventos políticos de relevancia para los intereses colectivos y los objetivos de la UE, y que comparte esa información con los países afectados cuando sus intereses se ven comprometidos.

Eso sí, la diplomacia europea ha eludido respuesta al ser cuestionada sobre si Israel también habría difundido desinformación sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma, como indicó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista a la Cadena Ser.

SÁNCHEZ SEÑALÓ A BULOS DE ISRAEL Y RUSIA

Remitiéndose a un informe del SEAE, Sánchez señaló que hubo bulos que se expandieron a través de redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista" que "utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa".

La Comisión Europea ya confirmó públicamente el pasado 6 de agosto que había detectado canales, en particular de Rusia, que trataron de amplificar la crisis de Ceuta en distintas plataformas digitales, aunque situó esta actividad después del estallido de la crisis.

En rueda de prensa desde la capital comunitaria, el portavoz comunitario Guillaume Mercier explicó entonces que Bruselas había observado estos intentos de amplificación "a partir del 30 de julio", mientras que en los días previos no había detectado una actividad similar.