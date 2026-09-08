Bruselas traslada a Vivas la importancia de una "cooperación sostenida" de España y la UE con Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, se reúne con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a 8 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). - PP europeo

BRUSELAS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha trasladado este martes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "importancia" de mantener "una cooperación sostenida" entre España, Marruecos y la Unión Europea, después de que ambos hayan mantenido una reunión esta tarde en Bruselas.

"Junto con Juan Vivas hoy en Bruselas, he expresado mi plena solidaridad y la de la Comisión con la población de Ceuta tras los durísimos sucesos de este verano. He felicitado a las autoridades, los servicios de emergencia, la sociedad civil y la ciudadanía por gestionar una situación excepcional", ha indicado la comisaria en un mensaje en redes sociales.

En ese sentido, ha sostenido que "Ceuta puede contar con la solidaridad europea" y que ha hablado con Vivas "de la importancia" de unas buenas relaciones con Rabat "para reforzar la gestión de fronteras, prevenir travesías ilegales peligrosas, combatir las redes de tráfico de personas y garantizar retornos y reintegraciones efectivos, incluidos los de menores, conforme al Derecho Internacional".

Por su parte, a la salida de la reunión, Vivas ha detallado en declaraciones a los medios que Suica se ha comprometido a "poner cuantos esfuerzos y cuantas capacidades estén a su alcance" para conseguir "la vuelta a la normalidad de Ceuta".

Eso sí, ha añadido que "evidentemente pasa por que Marruecos colabore en los trámites y en los procedimientos necesarios" para llevar a cabo el retorno de "los marroquíes que ahora mismo están en Ceuta" y que entraron el 30 y el 31 de julio "en el menor corto plazo de tiempo posible", tanto en relación con los adultos como en relación con los menores.

SIETE COINCIDENCIAS CON LA COMISIÓN

Vivas, que también se ha reunido en la capital comunitaria con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, y con el equipo del comisario de Defensa, Andrius Kubilius, no ha concretado compromisos del Ejecutivo comunitario sobre la ciudad, pero ha enumerado un total de siete "coincidencias" sobre los próximos pasos.

Entre ellas, la necesidad de que Ceuta vuelva "con urgencia" a la normalidad mediante el retorno "casi inmediato" a Marruecos de las personas que entraron de forma irregular los pasados 30 y 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad.

La tercera coincidencia es que "hay que fortalecer y hay que garantizar el blindaje de nuestra frontera" porque es "la frontera de Europa y de España", y la cuarta que "la frontera tiene que ser respetada por el país vecino" para que haya una "buena relación de cooperación".

Los comisarios y Vivas también ha concluido en aumentar la presencia europeo en Ceuta y Melilla con un mayor despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, y que la UE debe ayudar a la ciudad a "atender la emergencia humanitaria" en la que ha derivado la crisis.

La séptima es que Europa "tiene que ser ahora más que nunca palanca de cara al futuro de la ciudad", que la crisis debe suponer "un antes y un después", y que el bloque comunitario debe generar "una serie de recursos y de normas" que permitan "el despegue de Ceuta, que permitan y garanticen la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros ciudadanos".