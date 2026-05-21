Bustinduy admite que la imputación de Zapatero provoca "desazón" y defiende la labor de la izquierda en el Gobierno

Archivo - 21/05/2026 - GUSTAVO VALIENTE HERRERO - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha admitido que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' genera "desazón" y "desafección" en las bases progresistas, pero ha remarcado que Sumar reafirma su compromiso con el Gobierno para impulsar medidas sociales en favor de la ciudadanía.

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa en la sede de su departamento, cuestionado sobre si tras la citación como investigado de Zapatero merece la pena continuar en el Gobierno o si teme que los socios parlamentarios puedan acabar retirando su apoyo al Ejecutivo.

Bustinduy ha desgranado que el expresidente Zapatero ya ha manifestado su intención de defenderse en sede judicial y espera que se "esclarezca todo" y se investigue todo lo relacionado con esta causa con "diligencia, transparencia y se conozca la verdad de todo". "Y que cada cual acabe en el lugar que tenga que acabar", ha proclamado.

NINGUNA RESIGNACIÓN, LA IZQUIERDA NO CONFUNDE SUS LEALTADES

Luego ha admitido que existe una "sensación de hartazgo" y "enfado" que también hace suya ante un nuevo caso de presuntas irregularidades, pero ha destacado que la izquierda alternativa tiene claro que su presencia en el Gobierno es para defender el interés general, el derecho a la vivienda, subir el salario mínimo o transformar el sistema de dependencia, entre otros.

"A eso es a lo que estamos (...) Claro que produce desazón y claro que produce enfado la recurrencia de estos asuntos que enturbian la vida pública y que generan una profunda desafección entre la gente progresista, pero nuestra determinación sigue intacta. Ninguna resignación. Redoblamos el compromiso y la determinación para avanzar, para responder a las necesidades y a las demandas de la gente progresista", ha apostillado.

Es más, el ministro ha defendido que su espacio político actúa "con la cabeza bien alta" porque no cuentan ni con una sola condena o sospecha de corrupción. "La izquierda nunca se ha confundido de lealtades y, por tanto, tenemos la serenidad, la tranquilidad y la determinación de saber para qué estamos aquí".