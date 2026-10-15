Bustinduy asegura que Colau y Delgado hacen "de manera sincera" todo lo posible por una candidatura única

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la exalcaldesa de Barcelona y candidata por la coalición Frente Amplio, Ada Colau, y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, "de manera sincera están haciendo todo lo posible" por presentar una "única papeleta" que integre al mayor número de partidos de izquierdas para las elecciones del 29 de noviembre.

"Creo que tanto Ada Colau como Emilio Delgado, de manera sincera, están haciendo todo lo posible por cumplir con ese mandato ciudadano, por presentar una única papeleta", ha expresado el ministro en declaraciones a medios tras su intervención en el Foro CREO, que organiza 'Cinco Días'.

En este sentido, Bustinduy ha incidido en que Colau y Delgado van a hacer "lo que la gente está pidiendo" y ha admitido que después "cada quien tomará las decisiones legítimas que considere". Así, el ministro ha señalado que quien no sepa leer la voluntad de la gente y "anteponga otra consideración" cometerá "un grave error".

El diputado de Sumar ha insistido en que no es el momento de anteponer ningún "interés partidario", ni "personal", ni "de parte". Así, ha puesto en el foco que lo importante es poder dar a los electores de izquierdas lo que están pidiendo: una opción que defienda "nítidamente el derecho a la vivienda y el derecho a los servicios públicos en este país".

Preguntado por la última propuesta que ha lanzado Podemos a Frente Amplio este jueves para dejar al margen las circuscripciones de Madrid y Barcelona de los acuerdos de unidad, el ministro ha reiterado que la "única prioridad" debe ser dar respuesta a la "vivienda" y a los "derechos esenciales" de los ciudadanos.

"La gente de izquierdas lo que espera de sus representantes es que hablen de sus necesidades y den soluciones a sus necesidades", ha zanjado.