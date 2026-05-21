Bustinduy recibe como una buena noticia que Rufián se postule y ve positiva su propuesta de unidad de la izquierda

Archivo - El ministro de Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha considerado como una "buena noticia" que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se postule como candidato si eso favorece la unidad de la izquierda y ha dado la "bienvenida" a su propuesta para armar un proyecto que esté "a la altura" en las próximas elecciones generales.

Así lo ha trasladado durante una rueda de prensa este jueves en la sede de su departamento, cuestionado por las declaraciones del diputado republicano quien se abrió ayer a encabezar una candidatura si contribuía a conformar un frente amplio de izquierdas.

Bustinduy ha valorado que Rufián y otros "muchos actores políticos" están "empujando" en un proceso "necesario" e "imprescindible" para la sociedad, en alusión a un proyecto de unidad que muestre la voluntad de la izquierda de estar "a la altura" de lo que demanda sus bases y que "ofrece una alternativa sólida, bien organizada y bien definida" para los próximos comicios generales.

Por tanto, ha reafirmado que todas las aportaciones son "positivas" y está convencido que su espacio político va a hacer las "cosas bien". Es más, se ha mostrado optimista ante los signos de subida que experimenta la izquierda alternativa en los comicios en Extremadura, Aragón y Andalucía pese a la mayoría que ha obtenido el bloque de derechas.

HAY SIGNOS POSITIVOS EN LA IZQUIERDA

Por ejemplo, ha señalado que Chunta Aragonesista obtuvo un resultado "muy notable" y que en Andalucía el resultado de Adelante fue "espectacular" mientras la coalición de IU, Sumar y Podemos mantuvo sus cinco escaños.

En consecuencia, aprecia signos de movilización del electorado progresista y que la izquierda "no se va a resignar" y va a dar "mucho que hablar" en este ciclo electoral, articulando una opción "viable" para la gente.