El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a los medios, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha calificado de "vergüenza" que el líder de Vox, Santiago Abascal, siga sin "condenar la violencia machista" tras confirmarse la muerte de una mujer apuñalada por su expareja en un domicilio de Bilbao.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación este viernes en Madrid para dar su pésame los familiares de esta víctima de la violencia machista y tachar de "escándalo nacional" la actitud que tuvo Abascal anoche.

"Es una vergüenza que alquiler que aspira a presidir España siga sin condenar la violencia machista. ¿Qué valiente es para boicotear los minutos de silencio por las mujeres asesinadas? ¿Qué valiente es para no condenar la violencia que está asesinando a sus compatriotas?", ha espetado el ministro.

Por tanto, ha exigido al líder de Vox que salga hoy para condenar la violencia machista que está asesinato a sus compatriotas "sin matices y sin ambages".

También ha acusado a Abascal de lanzar "bulos" en el debate a decir que su formación no ha votado en contra de las familias numerosas y le ha replicado que votó negativamente precisamente en el Congreso a la ley de su departamento para mejorar el colectivo.

"Qué hipocresía", ha espetado Bustinduy para exigir al candidato de Vox de por qué no apoyó esa ley mientras él "cobra el bono social térmico" que luego "denigra" en la Cámara Baja con su voto