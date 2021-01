Calvo dice que la inviolabilidad del Rey es un tema que "se puede abordar perfectamente" y espera contar con el PP

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido este miércoles que el tema de la inviolabilidad del Rey Felipe VI es un asunto que "se puede abordar perfectamente", si bien ha dejado claro que es algo que debe hacerse con consenso y ha confiado en contar con el apoyo del PP, aunque ha descartado el apoyo de Unidas Podemos, su socio de Gobierno.

En una entrevista en el Canal 24 horas, Calvo ha señalado que la inviolabilidad del Rey "es un tema que se puede abordar perfectamente" en el marco de una reflexión de "puesta al día de nuestra forma de monarquía parlamentaria", si bien ha recalcado que debe ser un proceso "bien pensado".

Así pues, ha dejado claro que "no será con prisas, ni con estridencias" pero sí "con el consenso que nos gustaría tener", en particular de los partidos que como el PP no son republicanos, como es el caso de Podemos, su socio de coalición.

((Habrá ampliación))