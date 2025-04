MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha afirmado este miércoles que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, estuvo atendiendo llamadas en el Palau de la Generalitat porque "no tenía información para hacer otra cosa" en la tarde del 29 de octubre, el día de la dana.

De esta forma, la también consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha concretado en un coloquio organizado por 'Artículo 14' que Mazón pasó la tarde de ese día "atendiendo llamadas de los alcaldes", insistiendo en que ni el presidente ni los consejeros tenían información "para hacer algo más" de lo que se hizo.

"Si hubiésemos tenido información para hacer otra cosa, la hubiésemos hecho, como se ha hecho en danas posteriores. Por lo tanto el problema no es dónde estaba, sino qué información tenía para poder haber actuado de otra manera", ha comentado.

La dirigente 'popular' ha recalcado que, el día de las inundaciones, los servicios de alerta y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, anunciaron un peligro de colapso en la presa de la Forata y que "nunca alertaron de que se podía llenar el barranco del pollo".

Frente al proceso judicial abierto en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Camarero ha afirmado que el futuro político del presidente de la Comunidad Valenciana "no está vinculado a la cuestión judicial" pero sí "a la reconstrucción" de las zonas afectadas.

NO CREE QUE MAZÓN PUEDA SER IMPUTADO POR LO QUE DECLARE PRADAS

Sobre la próxima declaración de la exconsejera Salomé Pradas como investigada, la vicepresidenta Camarero ha dicho que no se muestra preocupada y que "en ningún caso" su testimonio puede hacer que Mazón acabe imputado.

Camarero ha defendido que se atendió a las víctimas de la dana "en las primeras horas" y ha puntualizado que "una cosa es cómo se haga público y otra cómo se está trabajando desde el primer día".

Acto seguido, la dirigente ha criticado que "solo valen víctimas de primera y segunda en función de si insultan o no al presidente" valenciano.

AYUDA Y RÉDITO POLÍTICO

La vicepresidenta ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "sacar rédito político" de la situación de la dana, mientras que el Ejecutivo valenciano estaba "en la urgencia y en los rescates", refiriéndose a la gestión de los días posteriores a la dana.

"Los primeros días lo intentamos y vimos que no querían", ha sentenciado la 'popular', haciendo hincapié en que "eso de 'si quieres ayuda que la pidas' se ha transformado en 'no te la doy porque prefiero utilizar este drama para sacar rédito'".

Por ese motivo, Camarero ha lamentado que "hay muy poca colaboración" con la Administración central y, además, que el proceso de ayudas del Gobierno central "va muy lento" en comparación con las de la Generalitat Valenciana.

"SENTIDO COMÚN" CON VOX

Por otra parte, frente al pacto de los presupuestos del PP valenciano con Vox, ha negado "haber pagado un precio" con el acuerdo y ha definido esta decisión como "sentido común" y se ha referido a estos como "los más sociales de la historia", que "permiten que más de 8 de cada 10 euros vaya a política social".

De esta forma ha aclarado que la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana va a llevarse a cabo "gracias a los presupuestos" y que estos permiten "seguir la hoja de ruta marcada desde el principio de la legislatura".

La consejera ha dejado claro que el pacto con Vox no impide que se esté "trabajando con seriedad, con hechos y con presupuesto" en materia de igualdad y que es "mentira" que se esté produciendo un retroceso.

"Por primera vez en la historia la Comunidad Valenciana tiene una dirección general específica de violencia de género", ha ratificado Camarero en la conferencia.

EL REPARTO DE MENORES, UN "PARCHE"

Sobre el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Ejecutivo valenciano contra el reparto de menores migrantes, Camarero ha aclarado que no quiere decir que no vayan a recibir a los menores y ha defendido que están ejerciendo "responsabilidad" porque "no se puede atender cuando no hay espacios".

También ha señalado que "no se está resolviendo el problema migratorio" y que la medida es "un parche", por lo que "se ha de trabajar con la UE ante la inutilidad del Gobierno que no es capaz de afrontar la política migratoria".