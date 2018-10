Campuzano cree que la propuesta de la Crida de Puigdemont es "bienintencionada" pero ERC "no está por la labor"

Publicado 02/09/2018 11:52:34 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reconocido que va a ser difícil que los partidos independentistas concurran juntos a las elecciones municipales en Cataluña, porque, aunque la propuesta de la Crida Nacional per la República del expresident Carles Puigdemont es "bienintencionada", ERC no está por la labor.

Así lo ha asegurado en una entrevista con Europa Press, donde ha indicado que ERC "ha dicho un no muy claro de entrada" en la propuesta de Puigdemont y que, por este motivo, no cree que pueda "variar mucho" esa posición, a pesar de que "es una propuesta bienintencionada que responde a la petición de muchos catalanes".

A su juicio, los partidos independentistas deberían de hacer frente a los comicios juntos. Sin embargo, según el municipio, esta unión se debería de hacer antes de las urnas o después. En Barcelona, por ejemplo, lo "ideal" sería que tuviera "expresión preelectoral", de tal modo que se conformase una lista única antes de las elecciones.

"NO" A LA FUSIÓN INDEPENDENTISTA

Asimismo, Campuzano ha indicado que no ve que los partidos independentistas deban fusionarse, aunque hace un tiempo "hubiese sido lo deseable". En concreto, ha explicado que, como "los tiempos políticos en Cataluña no se van a mover en esa dirección", no tiene sentido que se agrupen todas las formaciones bajo las mismas siglas.

Además, ha recordado que, a pesar de que hay muchos independentistas "que aspiran a esa unidad", "es bueno" que existan varios partidos, de tal modo que el secesionismo pueda "expresarse" en "todas sus versiones". "La unidad es una aspiración, pero no puede ser una obsesión", ha añadido.