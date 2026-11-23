Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria (50,46 días), Baleares (47,89 días), Región de Murcia (45,91 días), Castilla y León (33,47 días) y Asturias (33,12 días) fueron las cinco comunidades autónomas que tardaron más de 30 días en pagar a sus proveedores durante el mes de septiembre, aunque el periodo medio del conjunto de las regiones ha descendido 0,81 días, hasta situarse en los 26,24 días.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se mantiene por debajo del límite de 30 días legalmente establecido.

Además del descenso en el PMP de las comunidades autónomas, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el noveno mes del año en 24,45 días, lo que supone un descenso de 2,01 días, mientras que lo relativo a las Entidades Locales alcanza los 27,15 días (0,50 días menos que en el mismo trimestre del año anterior).

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 8,32 días en septiembre, lo que supone una disminución de 1,18 días en relación con el mes anterior.

DATOS POR COMUNIDADES

Las comunidades con mayor PMP en septiembre fueron Cantabria, Baleares, Murcia, Castilla y León y Asturias, seguidas por La Rioja (29,74 días) y Cataluña (29,71 días).

También por debajo de los 30 días se sitúan Navarra (24,59); País Vasco (24,20); Comunidad Valenciana (23,15); Andalucía (22,22); Castilla-La Mancha (20,87); Canarias (20,46); Aragón (20,42); Extremadura (19,13); Comunidad de Madrid (18,30) y Galicia (16,91).

En cuanto a la deuda comercial, se cifra en 5.383,7 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB nacional, lo que supone un incremento de 566,1 millones de euros con respecto al mes anterior, un 11,75% más.

Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en septiembre de 2026, éstos han ascendido a 6.712,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,62% con respecto a septiembre de 2025.

De ellos, 3.915,9 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un incremento del 4,45% en relación con el mismo periodo del año anterior