Carlos Cuerpo ve una movilización del electorado socialista como en 2019, mayor que la de 2023

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Elena Fernández - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado hoy que está viendo una movilización del electorado socialista como la que se produjo en 2019, que fue mayor que la que hubo en 2023 y cree que se debe a la "ilusión" por los cambios que se han producido en los últimos años.

Cuerpo se ha pronunciado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado si cree que puede habar una sorpresa el 29 de noviembre y que el Gobierno pueda volver a tener mayoría.

Curepo ha señalado que él no ha vivido por dentro ningún proceso electoral. "Este será el primero y lo que hago es preguntar o informarme de cómo lo ve la gente también que ha vivido procesos anteriores", ha precisado.

Dicho esto, ha explicado que la "sensación que da en cuanto a movilización del electorado es que estamos más cerca del 2019 que del 2023, donde en el 2023 se venía de una mala noticia, de un golpe en cuanto a los malos resultados de las elecciones de mayo", en las que el PSOE tuvo unos malos resultados en las locales y autonómicas.

Además, ha asegurado que lo que percibe cuando habla con la gente es que ahora "hay un elemento más cercano a la ilusión que pudo haber en el 2019" en referencia a los que ha cambiado la realidad española durante los últimos años.

En su opinión, esto demuestra lo "útil" que es bajar la discusión a la visión del PSOE de cómo "tendrían que ser las políticas de vivienda", las políticas laborales, el futuro de la economía, del país o de los derechos sociales. Por ello, cree que en esa discusión el PSOE tiene "un modelo ganador sin ninguna duda".