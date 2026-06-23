Carmen Calvo reprocha que Aldama se convierta en "modelo ético" y siente "dolor" por la condena a un exministro del PSOE

Archivo - La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, la exministra socialista Carmen Calvo, ha reprochado que un "corruptor" como el empresario Víctor de Aldama se haya convertido en un "modelo ético" para ciertas personas, a la vez que ha mostrado su "dolor" por la condena a José Luis Ábalos, abogando también por "abrir" una reflexión para que este tipo de comportamientos no puedan volver a ocurrir en la administración pública.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Calvo se ha preguntado, tras la sentencia del Tribunal Supremo, qué medidas se van a tomar frente a la corrupción. "¿Qué controles, qué fórmulas institucionales y legales tenemos?", ha cuestionado, al tiempo que ha puesto el foco en que "la persona que ha corrompido" se vaya a "convertir prácticamente en un referente ético de nuestras vidas".

"No me parece que sea una salida para un país que lo que tiene que hacer es centrarse en serio en este asunto", ha indicado sobre Aldama, por lo que ha insistido en "tomar decisiones legales" y adoptar "controles más que suficientes", además de rechazar "costumbres y comportamientos" que no se pueden aceptar. "En una democracia como la nuestra, que haya un ministro en la cárcel, nos tiene que poner a pensar absolutamente a todos. ¿Qué habría que hacer para evitarlo?", ha reiterado.

La exministra ha afirmado que la sentencia contra Ábalos, con quien compartió Gobierno en la primera Legislatura del presidente Pedro Sánchez, le duele "particularmente" porque ha formado parte del proyecto progresista y las siglas que defienden sus ideas. A su juicio, este tipo de comportamientos "arrolla el trabajo honesto" de muchas personas que se dedican a la política.

"Y estos climas generales hacen que mucha gente sienta desconfianza de su sistema", ha advertido Calvo, para después defender que "el mensaje ético" que se debe lanzar tras una sentencia como la del 'caso mascarillas" es que "tenemos que colaborar todos a que no haya ni corruptos ni corruptores".