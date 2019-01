Casado arranca este miércoles en Guadalajara su nueva gira por España con más de 50 actos de precampaña electoral

Publicado 30/01/2019 7:52:50 CET

El próximo lunes reunirá a su Comité Ejecutivo Nacional para activar la maquinaria electoral del partido

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, arrancará este miércoles en Guadalajara una nueva gira por España para recabar el apoyo para su partido ante las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Por lo pronto, prevé realizar más 50 actos de precampaña para los próximos tres meses, según fuentes de la dirección del partido.

Una vez celebrada la Convención Nacional del PP, Casado quiere activar la maquinaria electoral del partido. Ese será uno de sus principales mensajes el próximo lunes 4 de febrero ante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, foto que reúne a la plana mayor de la formación y a los 'barones' territoriales.

Siguiendo el modelo de campaña --que ha llevado al PP a gobernar por primera vez la Junta de Andalucía después de 36 años--, Casado quiere visitar una treintena de capitales de provincia en las próximas semanas.

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha señalado que el líder de los 'populares' va a "visitar todas las comunidades de nuevo antes de la campaña electoral en apoyo de los candidatos" del partido.

TARRAGONA, SEGOVIA Y SEVILLA

Por lo pronto, ya tiene cerrada su agenda más inmediata. Aparte del acto en Guadalajara este miércoles, el jueves viajará a Badalona (Barcelona) y Tarragona, el viernes estará en Segovia y el sábado en Sevilla.

En sus visitas, Casado insistirá en el mensaje que ha venido repitiendo estos días, ante la fragmentación del votante de centro-derecha que recogen las encuestas: "Si se quiere que gane el PP, hay que votar al PP".

"Si no se vota al Partido Popular, Sánchez se queda. Si no se da una confianza mayoritaria al PP para que luego podamos pactar con otros partidos, el PSOE puede volver a hilvanar una mayoría alternativa con los que quieren romper España. Si se quiere unir España, no se puede desunir el voto", dijo este lunes en una entrevista en Antena 3.

Casado quiere que sus cargos hagan hincapié en trasladar a los ciudadanos que hay que concentrar el voto en el PP porque, a su juicio, solo su partido puede erigirse en alternativa a la izquierda e impedir que Pedro Sánchez vuelva a conformar una mayoría con "independentistas, batasunos y Podemos".