Casado a Sánchez, tras el "varapalo" con Plus Ultra: el cese de Ábalos "no tapa corruptelas a favor de Maduro"

Gamarra destaca que el PP "ha frenado" la entrega de 34 millones a esa compañía mientras no llega "nada" ni a autónomos ni a pymes

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este jueves que "gracias al recurso del PP el juzgado ha paralizado el rescate de Plus Ultra", algo que, a su juicio, supone un "nuevo varapalo judicial" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Dicho esto, ha subrayado que el cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "no tapa las corruptelas a favor" de Nicolás Maduro.

Así se ha pronunciado después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, haya ordenado suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

La juez, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento" judicial.

Casado ha afirmado que se trata de un "nuevo varapalo judicial a Sánchez", aludiendo así a la sentencia del Tribunal Constitucional que se conoció la semana pasada y que declaró inconstitucional el confinamiento decretado por el Gobierno con el primer estado de alarma.

El jefe de la oposición ha destacado que "gracias al recurso del PP", el juzgado "ha paralizado el rescate de Plus Ultra". "El cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

NO ES UNA EMPRESA "ESTRATÉGICA"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha señalado que esta decisión judicial sobre Plus Ultra es una "noticia importante" y demuestra el "compromiso" del PP con España y los españoles.

Gamarra ha recordado que el Gobierno concedió esa ayuda de 53 millones a una aerolínea que "lo de española es dudoso", "su solvencia también" porque "tiene pérdidas" desde el primer momento y tampoco es "estratégica" al contar con "un solo avión" y cubrir solo el "0,03% del tráfico aéreo".

En su intervención en la Escuela de Verano del PP de Murcia, la portavoz del PP en el Congreso ha subrayado que el PP "ha frenado" que la próxima semana el Gobierno fuera a entregar a Plus Ultra 34 millones, después de que ya se le dieran 19 millones, mientras "cientos de miles de autónomos y pymes no han recibido aún ninguna ayuda directa del Gobierno de España".

"Eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo. No vamos a permitir que el dinero que es de todos, que a ellos no les llegue nada y se arruinen mientras PSOE y Podemos entregan 54 millones de euros a Plus Ultra", ha resaltado, para concluir que el PP defiende el "interés general".