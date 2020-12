Casado culpa a Sánchez de "bloquear" el CGPJ y exige que rechace los "ataques" a la Corona desde la tribuna del Congreso

Dice que el jefe del Ejecutivo, pese a aprobar los PGE, "no podrá gobernar" porque ha elegido a "radicales", "denigrando a moderados"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es que el "bloquea" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha emplazado a rechazar desde la tribuna del Congreso los "ataques" que sus "socios" del Gobierno están vertiendo contra la Corona.

En su intervención ante el Pleno del Congreso convocado para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos y del estado de alarma por la pandemia, Casado ha criticado la "crisis tremenda" que se ha producido, con "ataques de los socios" del Ejecutivo "a la Monarquía, a la Constitución y a la Transición", apostando por "abrir heridas".

"No juegue usted al poli bueno y al poli malo. ¿No decía que esto era un único Gobierno, una sola voz? Pues entonces diga aquí que rechaza categóricamente los ataques de su socio de Gobierno al Rey de España, que fue ratificado por las Cortes españolas hace seis años", ha enfatizado, para recordar que en 1978 también fue votada en referéndum por "el 90% de los españoles".

INSISTE EN DEJAR A PODEMOS FUERA DEL CGPJ

Justo un día después de la conversación telefónica de 45 minutos entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Casado ha recalcado en su intervención que el presidente del Gobierno es "el único que está bloqueando la renovación institucional" porque "no acepta" que el pacto sea solo entre PP y PSOE, "los tres quintos de la Cámara" como ha ocurrido "en los últimos cuarenta años".

Además, Casado ha echado en cara a Sánchez que tampoco acepte que "se despolitice" la Justicia y se "refuerce la independencia judicial" como se incluía en el programa electoral del PP pero también en el del PSOE "antes de que llegara al Gobierno", según ha precisado.

El líder del PP ha criticado que Sánchez tenga "la cobardía" de no decirle a su socio de Gobierno: "Lo siento mucho Pablo, pero estos temas van de mayorías parlamentarias y no se puede renovar instituciones con quien ataca al Rey y al Poder Judicial".

Casado ha subrayado además que Podemos está "incurso en una imputación" y "encima dice que Bildu y ERC son socios fundamentales en la dirección del Estado". Tras insistir en que hay que dejar fuera a Podemos de este proceso, ha recalcado que las "condiciones" del PP van en la línea de las que marca la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

ACUSA A SÁNCHEZ DE ESTAR "NEGOCIANDO INDULTOS"

Asimismo, Casado ha afeado a Sánchez que lamente las víctimas del terrorismo yihadista y no diga nada sobre las de ETA. "¿Lamenta usted las víctimas de ETA?", le ha interpelado, para criticar las "amenazas" que, a su juicio, ha vertido el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, tras conocer la decisión del Supremo de que será juzgado de nuevo por el 'caso Bateragune'.

El líder del PP ha preguntado al presidente del Gobierno "por qué ha pactado con los herederos de Batasuna" las cuentas públicas, algo que, a su entender, no harían otros mandatarios internacionales como Joe Biden o Emmanuel Macron.

También se ha referido a la situación de Cataluña asegurando que el Gobierno busca pasar de un Estado de Derecho para "acabar en un Estado sin Derecho". "Lo que está pasando ahora mismo en Cataluña es que está negociando indultos y poder modificar el delito de sedición a la carta", ha aseverado.

"NO SABE DÓNDE VA, SOLO LE IMPORTA EL PODER"

El líder del PP --que ha subido a la tribuna sin papeles-- ha acusado al jefe del Ejecutivo de querer "aglutinar todos los poderes". "Usted no sabe dónde va, solo le importa el poder. En plena tormenta, ha parado el motor, ha arriado las velas y pretende hacer responsable a los demás de que haya mala mal. El problema es que usted no sabe navegar. Usted es presidente, pero no tiene gobierno", ha afirmado.

Casado ha afirmado que aunque Sánchez ha logrado unos Presupuestos y aprobará leyes, "sobre todo divisorias e innecesarias para la urgencia que tiene España", "no podrá gobernar" porque "ha elegido a los radicales", que van "contra la tradición europea, atlántica y radical".

En este sentido, ha criticado a Sánchez que haya "denigrado a los moderados y a fuerzas que fundaron Europa e hicieron la Constitución y la Transición". "Ésa es su única responsabilidad y espero que esté usted a tiempo de corregirla porque sus errores los están pagando todos los españoles", ha concluido.