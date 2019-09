Casado deja en manos de Egea y Villegas intentar un pacto: "Las coaliciones son más rentables antes de las urnas"

Publicado 25/09/2019 11:59:14 CET

Cs señala que no hay ninguna reunión prevista y el PP añade que la interlocución entre los secretarios generales es fluida y frecuente

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido este miércoles en los beneficios de una alianza electoral entre Partido Popular y Ciudadanos para poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa en las elecciones del 10 de noviembre y ha recalcado al líder del partido naranja que "las coaliciones son más rentables antes de ir a las urnas". Dado que es "mejor hacerlo antes" y este domingo 29 de septiembre expira el plazo para registrar coaliciones, ha dejado este asunto en manos de los secretarios generales de ambas formaciones, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, para que exploren estos días las posibilidades de un acuerdo.

"No lanzo esto para ningún abrazo del oso. Es que es bueno para España y si no, los españoles sabrán unir en las urnas lo que los partidos no hemos sido capaces de unir en una papeleta", ha advertido Casado en una entrevista en Onda Cero, recogida para Europa Press. A su entender, esa alianza "francamente sumaría".

Tras asegurar que la fragmentación del centro-derecha fue "letal" el pasado mes de abril, ha indicado que el PP está abierto al esquema que Ciudadanos considere que es mejor porque, a su entender, lo "fundamental" es lograr una alianza para "ganar a la izquierda". De hecho, ha resaltado que con ese tipo de plataformas "no ganaría precisamente el PP escaños" sino que sería Cs la formación que "sacaría más senadores y algún diputado más".

"Lo importante es que el PSOE, Unidas Podemos y la plataforma de Errejón tengan menos votos que los que no queremos que Sánchez llegue a la Moncloa", ha enfatizado, para explicar que en los comicios de abril los restos de las provincias de menos de seis escaños "no los capitalizaron Cs y Vox" sino que fueron "a parar a Podemos y el PSOE".

"LO VOY A SEGUIR INTENTANDO"

Pese al portazo de Cs a España Suma, Casado ha asegurado que lo va a seguir "intentado", teniendo en cuenta que es el domingo cuando acaba el plazo para registrar coaliciones. "Ahora los directores de campaña, que son los secretarios generales de ambos partidos, en estos días hablarán de ésta y otras cuestiones", ha manifestado.

Fuentes del partido de Albert Rivera han recordado este miércoles que ya es conocida la posición de Ciudadanos sobre España Suma. Las mismas fuentes han subrayado que no hay "ni una reunión prevista".

Paralelamente, fuentes de la dirección nacional del PP han destacado que la interlocución entre García Egea y Villegas es "fluida" y han añadido que las palabras de Casado se enmarcan dentro de ese contacto "directo y frecuente", sin que en este momento 'Génova' haya ofrecido ningún detalle más sobre esos posibles contactos.

En el caso de que hubiera un pacto de coalición, Casado ha admitido que es el partido "más votado" el que encabeza la lista por Madrid y al final es el que es propuesto para la investidura en el Parlamento. Eso sí, ha subrayado que habría que analizar cada provincia porque por ejemplo en Barcelona, ha recordado, Cayetana Álvarez de Toledo ya ha ofrecido a Inés Arrimadas ser la cabeza de cartel para que prospere España Suma.

Dicho esto, ha reiterado que hay que unirse porque es lo que les piden los españoles, con el fin de "optimizar" el voto del centro-derecha. "De aquí al domingo es mejor hacerlo antes, las coaliciones son más rentables electoralmente antes de ir a las urnas", ha abundado

Casado ha lamentado que Rivera rechazara en abril su oferta para buscar un acuerdo conjunto en el Senado y ha señalado que "no es muy coherente" que Ciudadanos pida aplicar el artículo 155 que aprueban los senadores y luego defender que se suprima esta Cámara.

"NO HA HABLADO CON ROSA DÍEZ"

En cuanto a si el PP tiene intención de fichar a Rosa Díez, ha recordado que participó en el acto que su partido organizó hace dos semanas en el Congreso bajo el título 'Españoles en defensa de lo común", una cita que, en su opinión, vino a ser la "constatación" de que personas del entorno socialdemócrata como ella, Nicolás Redondo Terreos o José María Fidalgo tienen "puntos en común, no con el Partido Popular sino con las ideas que comparte el Partido Popular".

Casado ha señalado que espera que Rosa Díez "siga colaborando" pero ha confesado que no ha hablado con ella sobre la posibilidad de que concurra a las elecciones de noviembre por las listas del PP, una opción de la que se ha mostrado partidaria la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. "La verdad es que no lo he hablado con ella", ha apostillado.

Preguntado de nuevo si está por la labor de fichar a Rosa Díez, ha respondido que ahora están con la coalición España Suma y que una vez que "descarten" esa posible vía sabrán cuantos puestos disponen en las listas electorales del Partido Popular. "Una vez que sepamos si vamos o no con algún otro partido a las elecciones tendremos que ajustar o no las candidaturas", ha insistido después al ser preguntado si hará ajustes en esas listas como ha demandado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Eso sí, ha dicho que hay "previsión", a tenor de lo que recogen las encuestas, de que puedan subir "en torno a 20 escaños en ambas Cámaras" por lo que "esos ajustes se pueden hacer ahora por adición". Así, ha asegurado que aunque "haya cambio en el orden de caras, todo el mundo que tiene escaño pude seguir representando a España en las Cortes Generales".

Al ser preguntado si 66 escaños seria un fracaso y qué consideraría ahora un buen resultado, Casado ha admitido que fue un fracaso en los comicios del 28 de abril porque es un "resultado muy malo". Ha reiterado que se debió a esa fragmentación del espacio de centro-derecha y ha resaltado que PP y Cs juntos habrían logrado "cerca de 165 escaños", necesitando solo pactos "muy puntuales" para la investidura.

"TODO EL MUNDO SABE QUE EL RESPONSABLE ES DE SÁNCHEZ

Después de la oferta de Cs la pasada semana ofreciendo a Pedro Sánchez una abstención conjunta con el PP sujeta a condiciones, Casado ha confesado que él fue "prudente y respetuoso" con esa propuesta de Rivera porque "sabía" que no iba a prosperar, dado que, ha proseguido, él mismo ya ofreció una serie de acuerdos al jefe del Ejecutivo en mayo y éste los rechazó. "Creo que lo de Rivera fue por intentar posicionar a su partido en la última semana antes del plazo y de buena fe", ha apostillado.

Dicho esto, ha afirmado que ahora que hay elecciones "todo el mundo sabe que el responsable es Sánchez" porque se ha visto que su plan iniciar era ir a las urnas. "Ahora vamos a unas elecciones porque él lo ha querido", ha exclamado, para pedir a Sánchez que se baje "de la nube de Nueva York" porque España tiene un problema económico, territorial y de prestigio internacional.

Ante esos signos de desaceleración económica, Casado ha subrayado que esta campaña "recuerda" a la del 2008 cuando el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero hablaba de los "brotes verdes". A su entender, el Gobierno tiene que tomar medidas económicas y actuar y ha añadido que de esto "va la campaña electoral".