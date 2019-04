Casado exige un cara a cara con Sánchez y después se abre a hacer "otros formatos de debate" con más partidos

Actualizado 16/04/2019 23:54:25 CET

Dice que la izquierda "solo puede medrar y gobernar si enfrenta a hombres con mujeres" y "compatriotas con compatriotas"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha exigido este martes un cara a cara con Pedro Sánchez, como "merecen los españoles", y ha afirmado que el jefe del Ejecutivo no quiere ese debate a dos porque "oculta una agenda que pretende avalar" tras las elecciones. Dicho esto, se ha mostrado también dispuesto a "hacer otros formatos de debate" con más partidos.

Así se ha pronunciado en un acto en el Templo de Debod (Madrid) -ante unas 1.200 personas, según fuentes del partido--, después de que Atresmedia haya ofrecido un debate a cuatro una vez que la Junta Electoral Central (JEC) no ha aceptado el debate a cinco al cuestionar la presencia de Vox.

"Quiero debatir con Sánchez cuando quiera, como quiera y donde quiera", ha enfatizado Casado, que ha preguntado al jefe del Ejecutivo si tiene "miedo a la democracia, a la transparencia y a la libertad". Una vez que se celebre ese cara a cara, ha dicho estar dispuesto a hacer más debates y, de hecho, le parece "muy bien que esté Vox", que "ya tiene un senador".

CREEN QUE SI PUEDE SÁNCHEZ NO DEBATIRÁ

En este sentido, ha afirmado que él no se "opone" a hacer "otros formatos de debate" y se ha mostrado partidario de hacer debates con quien tenga representación parlamentaria. "No me importa debatir a siete, a ocho, a nueve o a diez, sobre todo porque en ese plató veremos a los socios de Sánchez, porque Sánchez sin Podemos, sin el PDeCAT, sin ERC y sin Bildu, es un candidato incompleto", ha aseverado.

Por eso, ha dicho que debates, "los que quieran", pero también "un cara a cara" porque los españoles "no merecen un gobierno que les mienta". Fuentes del entorno de Casado han señalado que Sánchez, si puede, no va a debatir con nadie porque ese debate a cuatro no le va bien, máxime cuando puede tener adversarios como Pablo Iglesias, que es un "hueso duro de roer".

Tras la decisión de la JEC, el Comité Electoral del PSOE ha señalado que Pedro Sánchez ya ha dicho que está dispuesto a participar en debates con formato distinto al vetado este martes por el organismo arbitral. A este respecto, fuentes de la dirección nacional del PP han insistido a Europa Press en que quieren que primero se celebre un 'cara a cara' entre Casado y Sánchez y después un debate con más partidos.

UN DEBATE CON VOX PARA "OCULTARSE"

En su discurso, el presidente de los 'populares' ha afirmado que Sánchez eligió un debate a cinco incluyendo a Vox porque el plan de Moncloa era "ocultarse" en una "supuesta moderación" con un "disfraz que oculte una radicalidad que ya no sorprende a nadie".

Dicho esto, ha preguntado "qué oculta" y si no quiere que le pregunten por el paro, por "sus pactos con los independentistas, lo batasunos y los de Podemos" o "por qué hace el ridículo a nivel internacional". "No quiere que le preguntemos más que de lo que él quiere hablar, que es de Franco y lo que pasó hace 50 años. Por eso no quiere un cara a cara", ha exclamado.

Tras asegurar que el PP quiere ser el "partido de todos", ha acusado a la izquierda de querer "fracturar", el presidente de los 'populares' ha dicho que el PSOE no tiene esta agenda "divisiva por casualidad". "La izquierda solo puede medrar y gobernar si enfrenta a hombres con mujeres, si enfrenta a pueblos con ciudades, izquierdas con derechas, si enfrenta al final hermanos contra hermanos, compatriotas con compatriotas", ha afirmado.

Casado ha subrayado que él quiere un país "abierto", "sin trincheras" y sin "fronteras en el Ebro". "Basta ya de este país a garrotazos y de esta izquierda insolidaria que, por un puñado de escaños es capaz de fracturar a toda la nación", ha dicho, para pedir "superar esta ruptura juntos" y sumando entre los partidos constitucionalistas.

Tras presentarse una vez más como el "candidato de las clases medias" y de la "España que madruga" --en línea con el mensaje que repitió en cada mitin Mariano Rajoy en la campaña de 2015 y 2016--, Casado ha alertado de los índices de desaceleración económica y ha advertido de que Sánchez preside un Gobierno "tremendamente letal para España" porque "nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo". "Nunca hubo un inquilino en Moncloa tan radical y con compañeros tan inconfesables", ha proclamado.

GARCÍA ESCUDERO: "NO VALE OTRO VOTO"

En este acto en el templo de Debod, han intervenido también los candidatos del PP al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid a las elecciones del 26 de mayo, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente. Esta última ha elevado el tono contra Sánchez por "despreciar la democracia" con su actitud y ha preguntado "qué diferencia hay entre esto y un Estado totalitario".

Además, han asistido el presidente del PP de Madrid y candidato al Senado, Pío García-Escudero, y varios candidatos de la lista por Madrid al Congreso como Adolfo Suárez Illana, Ana Beltrán, Daniel Lacalle, Mari Mar Blanco y Miguel Abellán. Además, un grupo de venezolanos ha ondeado la bandera de su país durante este mitin, en el que estaba presente el exacalde de Cararas, Antonio Ledezma.

García-Escudero, que ha expresado su solidaridad con los franceses tras el incendio en la catedral de Notre Dame, ha pedido agrupar el voto en el PP para que Sánchez sea un "paréntesis en la historia de España". "Y no vale otro voto", ha avisado, para pedir a los afiliados y militantes un esfuerzo en estos 12 días que restan de campaña aunque sea "Semana Santa" porque "en procesiones, entre paso y paso, hay tiempo".

Por su parte, Adolfo Suárez Illana ha apelado de nuevo a la concordia y ha criticado el discurso de los independentistas catalanes que siguen "dándole vuelta a la mentira" de "'España nos roba' 'España nos odia'". Para rebatir esos argumentos, ha recordado cómo se volcó España en Barcelona 92 y ha señalado que cambiar la situación les va a llevar "mucho tiempo" pero tienen "paciencia" y "tendremos al presidente del Gobierno para poder hacerlo".