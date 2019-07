Casado mantiene que el PP no facilitará la investidura a Sánchez y ve una irresponsabilidad ir a nuevas elecciones

Actualizado 30/06/2019 18:22:36 CET

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha dejado claro este domingo que su partido mantiene el rechazo a facilitar la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez con una abstención y aunque ha considerado que sería "una irresponsabilidad" ir a nuevas elecciones ha avisado de que el PP no tiene miedo a este escenario.

"No le vamos a facilitar la investidura porque no solo lideramos la oposición, sino que somos la alternativa al Partido Socialista en España. Y no sería bueno para España quedarnos sin oposición y sin alternativa", ha asegurado a la prensa a su llegada a la reunión de los 'populares' europeos previa a la cumbre de líderes de la UE.

Casado, que ha asegurado que acudirá a otra ronda de consultas si le convoca Sánchez como ha hecho "siempre", ha avisado de que sería "una irresponsabilidad" ir a nuevas elecciones en España pero ha dejado claro que este escenario no le da miedo al PP y ha considerado que el electorado de izquierdas no entendería "que no se haya puesto de acuerdo con Podemos" para evitarlas.

"Si él quiere forzar las cosas para ir a unas segundas elecciones a nosotros no nos da miedo, pero al mismo tiempo decimos que es una irresponsabilidad", ha asegurado Casado, para quien "los españoles están hartos ya te tener que ir a votar para tener que resolver los problemas de aquellos que han ganado las elecciones y deberían intentar una investidura".

El líder del PP ha considerado que "no tiene mucho sentido" que Sánchez pida a los partidos constitucionalistas, es decir PP y Cs, que se abstengan para facilitar su investidura y luego pacte "en Badalona con los radicales independentistas" y en Navarra "con Bildu y Geroa Bai".

Casado ha recordado que ofrecieron a Sánchez la abstención de 'Navarra Suma' y Coalición Canaria para facilitarle la investidura y "pactos de Estado" en asuntos como presupuestos, Cataluña, Navarra, política de violencia de género, justicia, infraestructuras y cuestiones europeas por "responsabilidad" pero le ha instado a "dejar de instrumentalizar" a los partidos constitucionalistas.

El líder del PP ha insistido en que "lo que pase en los gobiernos autonómicos y municipales tiene que ser coherente con lo que pase a nivel nacional" y ha rechazado que su partido sea el culpable si hay nuevas elecciones.

"No se lo cree ni Sánchez", ha ironizado. "Sánchez sabe perfectamente que la cabra tira al monte y él está llegando a acuerdos municipales y autonómicos con los mismos partidos con los que pacto la moción de censura", ha afeado.

Casado ha afeado que Sánchez no diga "qué quiere hacer en España" y le ha afeado que "no reniega de indultar a los presos independentistas como le pide Zapatero, no reniega de pactar los presupuestos con Podemos, no reniega de Bildu en televisión española o en Navarra", insistiendo en "la ignominia" y "la agresión a las víctimas" que supone dejar entrevistar al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en Televisión Española,

"En realidad lo que quiere es revalidar sus pactos" con las formaciones que apoyaron la moción de censura que tumbó al Gobierno del PP de Mariano Rajoy, ha denunciado.

En este contexto, ha dejado claro que "lo que no puede pretender es que el líder de la oposición y la única alternativa que hay al Partido Socialista en España le facilite la investidura a aquél que ahora está más preocupado en que Otegi se blanquee, en que Bildu mande en Navarra o en que Zapatero sea el mediador con los independentistas, que en hablar de empleo, de política exterior, política educativa, pensiones o de política judicial en España".