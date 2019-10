Casado pide que se centralicen en la AN todos los casos de violencia en Cataluña porque es "terrorismo callejero"

Actualizado 22/10/2019 17:03:33 CET

458032.1.644.368.20191022140144

Pide que los padres paguen los daños de los menores que han participado en actos violentos en Cataluña

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Fiscalía que "centralice todos los casos" de violencia que se han desarrollado en Cataluña en los últimos días para que los investigue la Audiencia Nacional como "terrorismo callejero" o 'kale borroka'. Además, ha insistido en que Sánchez coja el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra, no para negociar, sino para comunicarle que rompe "hoy mismo" los acuerdos institucionales con las fuerzas independentistas.

Casado ha visitado este martes las instalaciones que la empresa Iberdrola tiene en el barrio bilbaíno de Larraskitu, acompañado de la exministra Isabel García Tejerina, las cabezas de lista del partido al Congreso por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, Marimar Blanco, Beatriz Fanjul e Íñigo Arcauz, respectivamente, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y la máxima representante de los populares en Vizcaya, Cristina González, entre otros.

El líder del PP nacional ha considerado que las acciones violentas en Cataluña, tras la sentencia del 'procés', han sido "algo más que disturbios porque, si no, el presidente del Gobierno en funciones no habría acudido ayer con 20 vehículos blindados, patrullas de la Guardia Civil" ni sus escoltas "llevarían armas largas" al salir del Hospital.

"Sánchez, en su visita fugaz repentina e improvisada a la capital de Cataluña, pudo comprobar que no son disturbios aislados y que estamos viviendo una organización, financiación y, sobre todo, consumación de una kale borroka, como la peor que sufrimos aquí en el País Vasco", ha apuntado, algo que, en su opinión, corroboran sindicatos policiales y los vecinos de Barcelona.

Por ello, ha insistido en dirigirse a Pedro Sánchez para decirle que con la 'kale borroka' se puede acabar, como se hizo en Euskadi, utilizando la Ley de Partidos si se comprueban "los vínculos" que los CDR y Tsunami Democràtic puedan tener con los partidos independentistas.

Además, ha apostado por recurrir a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, de forma que "estos violentos que siembran el caos en las calles de Barcelona, si son menores de edad, sus padres respondan por los daños", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que se trata de leyes que el PP aprobó cuando gobernaba y que se decía en el País Vasco que "iba a arder Troya, que iba a ser imposible derrotar a la 'kale borroka'". "Y, al final, lo único que dejaron de arder fueron las marquesinas, los escaparates y los cajeros automáticos", ha indicado.

A su juicio, "con plena moderación, se puede decir que hay que preservar el orden público a través de la aplicación de la Ley, que no es mucho pedir a un responsable político".

TORRA Y LA VIOLENCIA

Sobre el rechazo del presidente catalán, Quim Torra, a las actuaciones violentas de radicales, ha afirmado que ha visto "condenas más creíbles, más firmes y con menos matices", y ha recordado que ha ido en las columnas de las denominadas 'las marchas por la libertad', que confluyeron en Barcelona y que concluyeron por la noche en desórdenes públicos.

También ha recordado que Torra ha llamado a la "desobediencia y la reincidencia", y ha emplazado a "tomar las calles para defender el derecho de autodeterminación, por supuesto, no reconociendo la sentencia del Tribunal Supremo, como, por cierto, no lo reconocen PNV ni Bildu".

Pablo Casado ha destacado que el nacionalismo "siempre ha intentado que alguien agite el árbol para que otros recojan las nueces y parece ser que aquí, en esa frase de Arzalluz, el PNV recogía las nueces, y ahora parece que ERC y JxCAT pretenden recoger las nueces de los CDR y de Tsunami Democràtic". "Hemos visto las conexiones que existen entre ellos y, por eso, lo que queremos hacer es que la Fiscalía actúe cuanto antes", ha apuntado.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno y la Fiscalía "que centralicen en la Audiencia Nacional todos los casos que ya se están investigando". "Si empezamos a estar de acuerdo en que es terrorismo callejero, que es 'kale borroka', la AN tiene que ser la competente para juzgar todos los procesos que pueda haber en cuanto a las vinculaciones de Tsunami Democràtic, las alteraciones de órdenes públicos y los delitos de estragos, de atentado contra la autoridad, con 280 policías heridos, entre los cuales hay uno muy grave". En este sentido, ha recordado que él se desplazó ayer a Barcelona para visitar a este agente y a interesarse por su estado de salud.

SÁNCHEZ Y TORRA

Casado ha insistido en pedir a Pedro Sánchez que le coja el teléfono a Quim Torra, "pero no para negociar absolutamente nada, sino para transmitirle que rompe todos los acuerdos institucionales que el PSOE tiene" con él y con Oriol Junqueras en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona.

También ha destacado que se le hace "muy difícil seguir apoyando la actuación del Gobierno frente al independentismo radical y violento en las calles de Cataluña, si sigue gobernando o aprobando, incluso, resoluciones contra el Tribunal Supremo en la Diputación de Barcelona y en otros 40 municipios".

"Sánchez no puede ser creíble y no puede merecer el respaldo de las fuerzas constitucionalistas si no rompe hoy mismo con todas las fuerzas que están justificando o jaleando la violencia en las calles de Barcelona", ha apuntado.

El presidente del PP ha recordado al presidente en funciones que, en la carta que remitió al presidente de la Generalitat, se le olvidó incluir un requerimiento "para cumplir sus obligaciones legales y constitucionales". Ayer Casado ya explicó que "así el Gobierno ya tendría abierto el camino para aplicar si hace falta la Constitución en Cataluña", en referencia al artículo 155.