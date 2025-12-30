Casi la mitad de los 125 presos de ETA no tiene opción a salir de prisión antes de tiempo

Archivo - Entrada del centro penitenciario Álava, en Zaballa - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Menos de la mitad (47%) de los 125 presos de ETA cumple en la actualidad condena sin posibilidad de adelantar su salida de prisión, ya sea por estar clasificados en tercer grado o en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la privación de libertad para realizar trabajos o actividades formativas.

En concreto, y según los datos del Observatorio de Política Penitenciarias de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el año 2025 acaba con 58 internos con condenas por terrorismo por su pasado en ETA clasificados en segundo grado o régimen ordinario.

Según ese balance, recogido por Europa Press, otros 54 presos etarras están clasificados en tercer grado o en régimen de semilibertad, a los que se suman doce internos que disfrutan de la atenuación de su clasificación inicial gracias a la aplicación del artículo 100.2.

Además, otros siete presos han sido excarcelados este 2025 por la concesión de la libertad condicional por decisión judicial, el último de ellos Asier Carrera, que cumplía condena por asesinar al dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta.

En noviembre de 2019, antes de que se aprobara el traspaso de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, en las cárceles españolas había 222 presos de ETA: 166 estaban clasificados en primer grado o régimen cerrado --ahora no hay ninguno en este grado más restrictivo-- y 56 en segundo grado.

EL GOBIERNO VASCO HA CONCEDIDO EL TERCER GRADO A 20

El balance de la AVT contabiliza 20 terceros grados concedidos en 2025 por el Gobierno Vasco, que se corresponde a 19 presos de la banda terrorista. Desde que asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, el Ejecutivo autonómico acumula 110 terceros grados, relativo a 90 etarras, de los que 20 se han repetido tras ser revocados por la Justicia.

El año también ha dejado siete excarcelaciones por el cumplimiento de condenas, además de otros tres casos en los que los internos han quedado en libertad al ver reducidas sus condenas por el descuento de las penas cumplidas en Francia.