Catalá reprocha a Ciudadanos sus cambios de posición en temas de Justicia: "Así no vamos a ninguna parte"

Actualizado 14/02/2018 10:42:37 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado a Ciudadanos sus cambios de posición en algunas cuestiones que se debaten en el Congreso y ha dicho que el Gobierno ya no tiene claro quiénes son sus socios. "Así no vamos a ninguna parte", ha señalado.

De esta manera ha respondido Catalá en el Pleno de la Cámara Baja a una pregunta del portavoz de Cs en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, que ha pedido al ministro que explique por qué el Ejecutivo "no impulsa la despolitización de la Justicia".

PACTO POR LA JUSTICIA

Recientemente, la formación naranja abandonó la negociación del Pacto por la Justicia al ver que no incluiría una reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recoge el pacto de investidura que firmó con el PP.

Según ha indicado Prendes, Ciudadanos salió de la subcomisión parlamentaria que trabajaba por ese pacto porque los 'populares' se aliaron con el PSOE para mantener el control sobre ese órgano pese a que la carrera judicial, los ciudadanos y el Consejo de Europa reclaman cambios para su despolitización.

El ministro, que ha defendido que la Justicia en España es independiente, ha puesto en valor el trabajo de la subcomisión durante el año que lleva funcionando. "Llevábamos acordadas 98 medidas y ustedes han decidido retirarse por una cuestión en particular. Parece que todo lo demás no les preocupa", ha replicado.

Tras expresar el compromiso del Gobierno para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, Catalá ha pedido a Cs que aclare cuál es exactamente su propuesta, si es la que defendía Prendes "cuando estaba en UPyD", si plantea suprimir el CGPJ, si quiere que lo elijan directamente los jueces y si pretende modificar la Constitución. Además, ha recordado que para cambiar una ley orgánica como la que regula el órgano de gobierno de los jueces se necesita la mayoría absoluta de la Cámara.

Por otro lado, el ministro ha afeado al partido de Albert Rivera que al final su grupo parlamentario se abstuviera en la votación de este miércoles en el Pleno sobre la tramitación de la proposición de ley del PP para reformar el Registro Civil, y ha puesto en duda la coherencia de Ciudadanos.

"No sea que nos pase como ayer, que al final el Registro Civil, con quien lo habíamos hablado no lo apoya y nos dejan en el último minuto. Por tanto, yo no sé quiénes son mis socios, porque usted me dice que mis socios son el PSOE y el PSOE me dice que ustedes son mis socios. Al final, vaya socios que tenemos, con los que no vamos a ninguna parte", ha concluido.

DEFICIENCIAS EN LA CONTABILIDAD DE CIUDADANOS

Para terminar, el responsable de la cartera de Justicia ha aprovechado para recordar que el Tribunal de Cuentas no haya dado el visto bueno a la contabilidad del partido naranja de 2015 por una serie de deficiencias que limitaban el alcance del examen.

"Creo que la regeneración democrática también tiene que ver con presentar las cuentas claras de los partidos políticos", ha señalado después de que Prendes presentara la despolitización de la Justicia como uno de los aspectos necesarios para la regeneración en España.