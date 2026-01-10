Las CCAA del PP llevarán al CPFF su propio plan de financiación y exigirán a Montero información y transparencia

Archivo - Foto de familia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los barones del PP, al llegar a una reunión con los presidentes autonómicos del Partido Popular, en el Palacio de los Duques de Pastrana, a 6 de septiembre de 2024, en Madrid ( - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las CCAA gobernadas por el PP llevarán a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 14 de enero su propia propuesta en materia de financiación autonómica, en línea con las bases que Alberto Núñez Feijóo y los presidentes del PP firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. Esos ejes básicos también se plasmaron en la carta que los consejeros de Hacienda del PP mandaron al Gobierno en febrero de 2025, en medio del debate sobre la quita de la deuda.

Además, los consejeros del PP exigirán en el CPFF del miércoles transparencia e información a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por considerar que la propuesta que ha presentado el Ejecutivo es "un parche", según sostienen fuentes del equipo económico de Alberto Núñez Feijóo.

"Pediremos explicaciones en el CPFF. Falta información y falta coherencia en algunos planteamientos y resultados", expone en privado uno de los consejeros del PP que acudirá el próximo miércoles a esa reunión en Madrid.

El PP ya anticipa que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación del Ejecutivo, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

FEIJÓO PRESENTARÁ EN PLAZO DE UN AÑO UN NUEVO MODELO SI GOBIERNA

Los 'populares' ya anuncian que Alberto Núñez Feijóo presentará su propia propuesta de financiación consensuada con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa. "Un sistema justo, solidario, bueno para todo el país. Ya está bien de que el rumbo de España lo decidan Junqueras, Otegi y un puñado de corruptos", ha asegurado este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña.

Los 'populares' consideran que la propuesta de financiación de Montero es un "mal modelo" porque supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

Además, el PP critica que el Gobierno de Pedro Sánchez al negociar con ERC haya seguido de nuevo el mismo 'modus operandi' del año 2009, cuando el que fuera jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó un acuerdo con el entonces líder de los republicanos, Carod-Rovira, según fuentes de la formación.

UNIDAD DE LAS CCAA DEL PP ANTE EL CPFF

Los 'populares' irán todos a una en la reunión del CPFF del próximo miércoles, en la defenderán la necesidad de hacer un modelo "equilibrado" y "justo" para todas las autonomías, y no "sesgado" y beneficiando a una única autonomía, según fuentes del equipo económico del PP.

El PP ya tiene articuladas las bases de su próximo sistema de financiación, que se basa en el documento que los consejeros de Hacienda mandaron a Montero en febrero de 2024, en medio del debate abierto entonces para condonar la deuda.

En ese texto, las CCAA del PP ya pedían ampliar el montante económico total del sistema de financiación, como se hizo en las reformas de 1997 y 2001, máxime cuando el coste de los servicios públicos ha crecido.

"Saldar la deuda histórica que el Gobierno central tiene con la dependencia o cofinanciar la gratuidad de las encuestas infantiles de 0 a 3 años, por poner ejemplos, también requiere fondos extra", rezaba en la misiva.

FONDO TRANSITORIO Y BLINDAR LA AUTONOMÍA FISCAL DE LAS CCAA

En ese documento de hace casi un año, el PP también solicitaba la creación de un fondo transitorio para "paliar la infrafinanciación que padecen todas las CCAA" y "garantizar una verdadera cogobernanza de los fondos next generation y futuras inyecciones económicas procedentes de la UE".

Asimismo, las autonomías del PP pedían "blindar" el respeto a la autonomía fiscal de las CCAA. "El Gobierno pretende la independencia fiscal de Cataluña mientras amenaza con maniatar a las CCAA instándonos a asfixiar a impuestos a los ciudadanos", aseguraban.

Las autonomías de PP también condenaban la "artimaña de la bilateralidad con los separatistas" con la que el Gobierno, según los 'populares', el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "construir un país de ciudadanos de primera y de segunda".

EL PP ACUDIRÁ A ESCUCHAR Y NO CONCIBE UN PLANTE COMO EN 2024

Además, defendían "volver a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre las administraciones del Estado y, consecuentemente con ello, paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo".

Las comunidades autónomas del PP mandaron esta misiva a Montero antes del CPFF del 26 de febrero de 2026, una reunión que abandonaron en bloque, antes incluso de votar en contra de la condonación de la deuda.

Ante la posibilidad de que la próxima semana pueda producirse un nuevo plante, fuentes del PP han asegurado que acuden a "escuchar" y con propuestas. "Vamos a sentarnos a escuchar y a que nos expliquen la métrica", agregan fuentes del partido.

DOCUMENTO FIRMADO EN EL PALACIO DEL DUQUE DE PASTRANA

Los principios de esa carta enviada a Montero en febrero de 2025 ya estaban recogidos previamente en el documento que Feijóo y sus 'barones' territoriales firmaron en el Palacete de los Duques de Pastrana en septiembre de 2024.

En ese texto, los 'populares' reclamaban una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados por el Gobierno y negociar la financiación en foros multilaterales renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Todos a una", proclamó Feijóo entonces ante sus presidentes autonómicos, un espíritu de colaboración y unidad que los 'populares' quieren exhibir la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según fuentes de la formación.