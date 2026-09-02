El CENIF detecta un "incremento súbito" de mensajes a favor de cruzar a Ceuta un día antes de su alerta del 29 de julio

La policía desaloja el campamento de migrantes en la Loma Colmenar, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional alude a un "incremento súbito" de mensajes alentando a acceder a Ceuta el día 28 de julio, "día anterior a la primera alerta emitida por el CENIF" y de la entrada masiva de 72.000 personas a la ciudad autónoma registrada a partir del 30 de julio.

El informe de la unidad de inteligencia, al que ha tenido acceso Europa Press, alude a lo que llama "dinamizadores del mensaje", citando "perfiles y números de teléfono que intervienen de forma decisiva en la difusión masiva de mensajes clave", teniendo el 90% de esos teléfonos un prefijo marroquí y el restante de Argelia, Túnez o Libia, entre otros países como España, Francia o Alemania.

"Estos teléfonos sirven como altavoz para la transmisión de mensajes en diferentes grupos y potencian la dinamización de la conversación digital", señala el informe, que aleja la posibilidad de que detrás de la acción estén organizaciones criminales que operan en la zona o mafias.

El CNIF dice que ya monitorizaba desde antes del 30 de julio diferentes foros y grupos de Facebook que promovían esta acción, activados el 24 y 28 de julio, y "con un primer incremento súbito de mensajes el día 28 de julio --día anterior a la primera alerta emitida por el CENIF--" y un pico máximo el día 30, cuando se registraron 1.574 mensajes.

Los especialistas de extranjería aluden a la metodología conocida como "método spread", "un modelo de diseño de viralización de mensajes en redes sociales planificado que limita la dependencia del azar".

INFLUENCIA DE POLÍTICOS MARROQUÍES

Bajo el título de "ejercicio de influencia", el informe del CENIF alude también al papel de políticos de Marruecos. "Las manifestaciones de diferentes responsables políticos del reino alauí, las reacciones internacionales y el establecimiento de dispositivos policiales reforzados tras la consecución de los diferentes intentos pone de manifiesto nuevamente la capacidad de influencia y el manejo de un relato de difusión institucional coordinada por parte de los responsables de la planificación del proceso", dice.

Los especialistas policiales analizan las diferentes oleadas de migrantes --recurriendo a pruebas gráficas que constan en el informe-- que accedieron a Ceuta dentro de un "proceso escalonado y graduado", y que tenía dos objetivos: primero, "máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso" y, segundo, "eliminar la capacidad de respuesta de España".

Destaca en este sentido la presencia "notable" de núcleos familiares, mujeres y niños de corta edad, ya que "desactiva la posibilidad de emplear medios coercitivos o usar la fuerza reactiva para restablecer el control y la operatividad de la frontera".

El informe eleva la cifra oficial de migrantes que se han quedado en Ceuta, ya que no retornaron de forma voluntaria. "Se estima el volumen de inmigrantes que permanecen en Ceuta a partir del día 1 de agosto en una cifra entre 5.000 y 10.000 personas", dice, apuntando que es un "perfil compatible con la inmigración irregular" por ser mayoritariamente jóvenes de origen tanto marroquí y subsahariano.

ALEJA LA AUTORÍA DE MAFIAS DE LA ZONA

El informe del CENIF aleja la posibilidad de que en lo ocurrido el 30 de julio participaran mafias que combinen el tráfico de estupefacientes con el de personas, puesto que los agentes dicen que "no consta ni una sola referencia" a este tipo de entramados en la ciudad autónoma, a diferencia de lo que sí ocurre en Melilla o Almería.

También apunta a que hay constancia de una organización que opera en Ceuta y su entorno, pero "organizando pases a nado desde Castillejos". "Se desconoce el número exacto de integrantes del grupo, estimándose que tiene capacidad para hacer llegar entre tres y cinco inmigrantes diarios a la Ciudad Autónoma", indica.

La unidad de inteligencia recuerda que desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad se han registrado 2.983 operaciones policiales e investigaciones con participación de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras relacionadas con estas organizaciones, dejando 1.822 detenciones por favorecimiento de la inmigración Irregular.

"Con este nivel de conocimiento y de monitorización de los grupos, perfiles y teléfonos más habituales, no consta ni una sola referencia de estas organizaciones animando a la movilización o haciendo referencia a la entrada masiva", sostiene.

En este sentido, el CENIF argumenta que "nada apunta" a que detrás de la "entrada ilegal y simultánea de más de 70.000 personas exista un intento de las redes criminales de lucrarse, aunque sí reconoce traslados puntuales y "oportunistas" de "al menos diez embarcaciones" desde el Puerto Deportivo de Ceuta a la Península, con un beneficio de entre 3.000 y 7.000 euros por persona.

En concreto, el informe habla de que se han detectado 150 inmigrantes llegados a la Península desde Ceuta hasta el día 24 de agosto, "los cuales han abonado un precio medio de 5.000 euros por el viaje (las tarifas medias para la inmigración irregular marítima desde Marruecos hasta la Península se situaban, hasta la entrada masiva, en un arco entre 12.000 y 20.000 euro)".

VARIAS RUTAS

Los agentes apuntan a que hubo dos rutas alternativas para acceder a Ceuta, ambas desde la Playa de Castillejos en territorio marroquí, paralela a las instalaciones del Puesto Fronterizo habilitado, ya que "desde esa playa se accede a la valla fronteriza que separa el territorio de ambos países, continuada por un espigón vallado que se introduce unos 60 metros en el agua".

Los migrantes, según indican, entraron "o bien a nado rodeando el rompeolas, o bien caminando por el estrecho espacio existente sobre el rompeolas, entre la valla central que recorre el espigón y el agua".

Tras rodear el espigón, llegaron "a una zona restringida de la Playa de El Tarajal, ya en territorio español, desde donde fueron conducidos a un 'patio' delimitado por un pequeño muro donde permanecen bajo custodia de agentes de Guardia Civil", describen.

La Policía precisa que ese 'patio' es un espacio intermedio entre la zona restringida de la playa y la zona de libre circulación, y que la salida fue "abierta ante la acumulación de una gran masa de personas", siendo entonces cuando "la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje de que se ha abierto la frontera".

LOS PERFILES DE LOS INMIGRANTES

Asimismo, en el informe se divide la entrada masiva en tres oleadas, en las que define el perfil del migrante: la primera, hasta las 11.00 horas del 30 de julio, que son varones de nacionalidad marroquí de entre 15 y 25 años, en su mayoría menores, equipados con trajes de neopreno, aletas y objetos que facilitan la flotabilidad.

En la segunda oleada, desde las 11.00 horas hasta las 22.00 horas del 30 de julio, se advierte de que "el perfil cambia y comienzan a entrar" personas de hasta 40 años, "grupos familiares completos y niños de corta edad, en su mayoría van vestidos con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento específico". Respecto a la nacionalidad, aunque predominante sigue siendo la marroquí, señalan que "se observa una paulatina incorporación de personas de origen subsahariano".

La última oleada se sitúa en la noche del 30 de julio y durante el 31 de julio, en la que el perfil vuelve a corresponderse con el de la primera oleada, puntualizan.