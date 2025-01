El CEP defiende su querella contra Mbayé (Podemos) tras su citación judicial: "Basta ya, la Policía no es racista"

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Policía (CEP) ha defendido la querella que interpuso contra el dirigente de Podemos Serigné Mbayé, que ha motivado que este martes haya declarado ante una juez de Madrid, manteniendo que existe "persecución y brutalidad policial", algo que ha negado este sindicato representativo de la Policía Nacional.

"Basta ya, la Policía no es racista", ha apuntado CEP. En un comunicado, ha afeado que Mbayé "ha tratado de buscar refugio en supuestos informes de Amnistía Internacional que, según dice, avalan sus injurias, y en su experiencia personal, alegando que ha sido víctima de actuaciones policiales que no considera correctas".

Mbayé ha realizado declaraciones a la prensa antes de entrar al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que le ha citado por la querella presentada por CEP, y donde ha estado arropado por dirigentes del partido como la eurodiputada Irene Montero, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, y el secretario de Organización, Pablo Fernández.

Frente a las muestras de apoyo a Mbayé, el CEP ha defendido el trabajo de los agentes de la Policía. "Hay determinadas personas que se han especializado en ofender, insultar, injuriar y calumniar a quienes protegemos la vida de los ciudadanos de este país, y eso no puede salir gratis", ha sostenido.

INTERVENCIÓN POLICIAL EN LAVAPIÉS

El sindicato policial interpuso la querella contra el secretario de Antirracismo de Podemos en abril del año pasado, a raíz de unas declaraciones durante un evento en la plaza de Lavapiés en Madrid donde denunció una intervención policial en el que se arrestó a dos ciudadanos senegaleses.

En concreto, denunció que durante su intervención pública Mbayé describió lo sucedido como "la brutalidad policial que pasa todo el rato en este barrio", aludiendo a Lavapiés. Además, enfatizó que "el acoso policial, la brutalidad policial en los cuerpos negros, en los cuerpos de las personas racializadas, tiene que parar".

Antes de declarar este martes, Mbayé ha agradecido el apoyo que ha recibido de diversos colectivos y ha insistido en que van a seguir denunciando con todas sus fuerzas "esta persecución policial, esta brutalidad policial" contra migrantes, dado que ese es el "buen camino" para avanzar en el antirracismo.

"Yo lo que he dicho está claro y me reafirmo en mis palabras. Yo soy una persona que sufre el racismo, todos los colectivos que están aquí sufren racismo y este racismo lo vamos a denunciar, venga de donde venga, que sea de la policía, de un juez, de donde sea. No hay paso atrás", ha zanjado.

En redes sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el "racismo institucional no puede ser motivo para la persecución y criminalización de las personas antirracistas" y por eso han acompañado a Mbayé antes de entrar en los juzgados de Plaza Castilla.