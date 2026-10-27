Ceuta informa a la jueza que la entrada masiva deja una factura de más de 45 millones públicos

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CEUTA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha cifrado ante la Audiencia Nacional en 45,32 millones de euros el coste extraordinario derivado de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio.

Así consta en un informe remitido a la jueza María Tardón, al que ha tenido acceso Europa Press y que recoge las necesidades económicas que el Gobierno local de Juan Jesús Vivas calcula para atender las consecuencias de la crisis hasta final de año.

No obstante, precisa que esta cantidad no representa el impacto económico total porque el documento deja fuera los gastos de atención a los menores extranjeros, las pérdidas de la Autoridad Portuaria y los perjuicios sufridos por el tejido empresarial y el empleo.

Del montante global, 4,65 millones de euros están clasificados como inversiones, mientras que 40,67 millones corresponden al gasto corriente. De los cinco bloques, destacan como partidas más elevadas los costes en limpieza y preservación del medio ambiente, que superan los 31 millones de euros, y los de alimentación, servicios sanitarios y funerarios, que alcanzan casi los 10 millones de euros.

El documento, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital y al que ha tenido acceso Europa Press, fue remitido a la magistrada instructora el pasado 21 de octubre para cumplir un requerimiento judicial en la causa.

La jueza había solicitado por medio de un auto del 16 de octubre esta información sobre la afectación de los servicios públicos y el coste extraordinario de las actuaciones derivadas de los acontecimientos de finales de julio.

LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL CONCENTRAN 31,7 MILLONES

La valoración aportada por Ceuta abarca cinco meses de 2026, desde la crisis migratoria hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que los 45,32 millones incluyen tanto necesidades de gasto ya surgidas como previsiones para los meses que restan del ejercicio y no equivalen a pagos que la ciudad autónoma haya desembolsado íntegramente.

De acuerdo al informe, la partida más elevada corresponde al área de medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas, con 31,7 millones de euros, cerca del 70% del importe total calculado por la Administración local.

Los trabajos de limpieza extraordinaria representan 13,5 millones de euros. A esa cantidad se suman otros 3,5 millones para actuaciones de limpieza mediante encargos a medios propios de la Administración. En conjunto, ambos de los referidos conceptos alcanzan los 17 millones de euros.

La recuperación medioambiental de playas y montes supone otros siete millones de euros, mientras que la gestión extraordinaria de residuos está valorada en cuatro millones.

ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS Y FUNERARIOS: 9,9 MILLONES

El informe incluye además 200.000 euros para reforzar la seguridad en las playas. Este mismo apartado recoge 650.000 euros para actuaciones en el cementerio y 2,85 millones para obras de emergencia y medidas de seguridad en instalaciones críticas, partidas que, catalogadas como inversiones, están destinadas a proteger infraestructuras y mantener la continuidad de los servicios que prestan, indica.

Ceuta señala que el segundo gran bloque corresponde a sanidad y servicios sociales y supone una previsión de 9,9 millones de euros. La alimentación concentra la mayor parte (7,5 millones), una de las partidas individuales más cuantiosas de todo el informe.

Por su parte, la protección de la salud pública suma 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio.

El resto de este capítulo incluye 1,15 millones para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material relacionado con estas intervenciones, 200.000 euros para atención a fallecidos y 600.000 euros para reforzar la seguridad en los cementerios.

MÁS DE 1,5 MILLONES PARA POLICÍA LOCAL, BOMBEROS Y PARQUE MÓVIL

El refuerzo de los servicios municipales de seguridad y emergencias supone otros 1,55 millones de euros, contabilizados íntegramente como gasto corriente, detalla.

La cantidad corresponde de forma conjunta a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y el Parque Móvil. El documento vincula esta dotación a las necesidades adicionales de intervención, disponibilidad de efectivos y apoyo operativo durante el periodo analizado, pero no desglosa el importe entre los tres servicios.

Y calcula en 1,48 millones de euros el coste extraordinario relacionado con los centros educativos. La partida más importante, de 1,3 millones, se destina a la seguridad de los colegios.

A esa cantidad se añaden 50.000 euros para cámaras de vigilancia y 130.000 euros para el traslado de una escuela infantil.

Según el informe, estas actuaciones responden a la necesidad de proteger las instalaciones y garantizar la continuidad de la actividad educativa.

LA SUSPENSIÓN DE LA FERIA GENERA 690.000 EUROS EN INDEMNIZACIONES

El documento incorpora también las compensaciones económicas previstas por la suspensión de las actividades de la Feria, que ascienden a 690.000 euros.

Los feriantes concentran 300.000 euros de esa cantidad, mientras que las indemnizaciones para los titulares de las casetas alcanzan los 240.000 euros. Los 150.000 euros restantes corresponden a las orquestas contratadas.

La ciudad precisa que la cifra de 45.320.000 euros se limita a las actuaciones recogidas en el cuadro económico utilizado para elaborar la estimación, así como que no cuantifica las pérdidas de la Autoridad Portuaria ni el impacto general sobre las empresas, el empleo y el conjunto de la economía ceutí.

Tampoco incorpora --continúa-- los costes de atención a los menores extranjeros, uno de los ámbitos asistenciales que afronta la Administración local, por lo que los 45,32 millones de euros representan solo las necesidades extraordinarias identificadas en el informe para el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de 2026, pero no constituyen una valoración completa de todas las consecuencias económicas de la crisis.

"Los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio de 2026 y sus consecuencias han requerido una respuesta extraordinaria de la ciudad autónoma de Ceuta para atender necesidades de salubridad, asistencia, protección de la salud pública, seguridad, conservación de espacios públicos y continuidad de servicios e instalaciones. Estas necesidades suponen una carga presupuestaria adicional para la ciudad y reflejan la dimensión económica del refuerzo de los servicios públicos y de las actuaciones extraordinarias exigidas por la emergencia", concluye el informe.